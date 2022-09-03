YAŞAM
03 Eylül 2022 - 16:02

Sokak Basketbolu Heyecanı Başladı

İnegöl Belediyesi ve İMİDER Atlas Spor Kulübü iş birliğinde 6 Eylül Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası” başladı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 16:02
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Sokak Basketbolu Heyecanı Başladı


5 kategoride 33 takımın yarıştığı turnuvanın açılış atışını Belediye Başkanı Alper Taban yaptı.


İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde İMİDER Atlas Spor Kulübü iş birliğinde Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi. 2012-13 süper minikler, 2010-11 minikler, 2008-09 küçükler, 2006-07 yıldızlar, 2004-05 gençler ve 2003 ve üzeri büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya, 33 takım katıldı.




Açılış atışını Başkan Taban yaptı


4 gün sürecek turnuvanın açılışı, Cuma akşamı yapıldı. Nikah Dairesi önündeki basketbol sahasında yapılan turnuva için portatif tribün de kuruldu. Sporcular sahada heyecan yaşarken, tribünleri de aileler doldurdu. İlk gece her biri 15'er dakikadan 24 müsabakanın oynandığı turnuvanın açılışını ise Belediye Başkanı Alper Taban yaptı. 2 potada 15'er dakikadan toplam 24 müsabaka oynanan açılış gecesi, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.


Final 5 Eylül'de


4 gün sürecek turnuva çerçevesinde her akşam nikah dairesi önündeki basketbol sahasında müsabakalar oynanmaya devam edecek. 5 Eylül akşamı finali yapılacak turnuvada müsabakaların ardından 3 sayı smaç ve yetenek yarışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca Yetenek Sizsiniz Ümit Uçur Şov gösterisi de finalde yer oynuyacak.

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