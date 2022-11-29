GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 14:52

Sokak hayvanları için yeni düzenleme yolda! Pilot uygulama başladı: Bakan Kirişçi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sokak hayvanlarının barınak sorunu ile ilgili konuştu. İnfial yaratan görüntüler sonrasında pilot uygulamanın İstanbul'da başladığını açıklayarak konuya ilişkin detayları anlattı.

GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 14:52
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Sokak hayvanları için yeni düzenleme yolda! Pilot uygulama başladı: Bakan Kirişçi açıkladı


Türkiye son günlerde hayvana şiddet haberleriyle çalkalanıyor. Konya’daki barınaktan gelen görüntüler vicdanları sızlatmıştı. Barınak çalışanının köpeği başına kürekle vurarak öldürmesi ve bunu tekrarladığı görüntüler infial yarattı. Sosyal medyada yayılan video sonrasında hayvanseverler barınağa giderek masum kedi ve köpekleri sahiplendi. CİMER’e üst üste yağan şikayetler sonrasında ise Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, hayvan barınaklarıyla ilgili İstanbul Valiliği ile çalışma başlattıklarını söyleyerek, hayvan barınakları için yer yoksunluğu olduğunu ve barınakların doğal yaşama yakın olması gerektiğini ifade etti.

Pilot uygulama başladı



Hayvan barınakları içi yer yoksunluğunun mevcut olduğunu söyleyen Bakan Kirişçi, barınaklar için ormanlardan yer vermeyi planladıklarını açıkladı. İlk olarak İstanbul’un barınak sorununu gidereceklerini, bir derneğe ya da gönüllülere değil de bu konuda belediyelere alan sağlanacağını dile getirdi.

İstanbul’un 39 ilçesi için 30’ar dekarlık yerleri doğal hayvan barınağı olarak kullanımını sağlayacaklarını ifade eden Kirişçi, “ İstanbul’da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer yol izleyeceğiz “ dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, önümüzdeki günlerde sahipsiz sokak hayvanı popülasyonundaki artışa ilişkin çalıştay düzenleyeceklerini ve bu konuda akademisyenler ile uzmanların görüşünü alarak yol haritası belirleyeceklerini açıkladı

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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