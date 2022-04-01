Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri eleştirilen Yeşim Salkım'dan videolu cevap!

Şarkıcılığın yanı sıra hafta içi her gün televizyon ekranlarında Şeffaf Masa programının sunuculuğunu yapan Yeşim Salkım, dün yaptığı yayında sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin aileleriyle konuştu. Salkım konuşması esnasında sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilip orda tedavi edilmesi gerektiğini söyleyince tepki topladı. Daha program bitmeden Twitter'da "Yeşimsalkımboykot" etiketi açıldı.

Yeşim Salkım sosyal medyada yapılan eleştirilere dayanamadı ve videolu bir açıklama yaptı. Videoda "Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınması, orada bakılması ve bir yuvaya sahip olması gerek” diyerek yetkililere seslendi. Ardından "Aklınızı başınıza devşirin hayvan sevgisini sizden öğrenecek değilim" sözlerinin de yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.