Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi







KUMPİR MALZEMELERİ NELERDİR?











KUMPİR NASIL YAPILIR?

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kumpir artık sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak. Hem basit oluşu hem de lezzetli oluşuyla tercih edilen kumpir tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Gelin hep birlikte kumpir tarifi ile bir göz atalım. İşte pratik kumpir tarifi….3 patatesTat vermesi için tuz ve karabiber 3 tatlı kaşığı tereyağı 3 çorba kaşığı kaşar peyniri Servis etmek için Rus salatası Zeytin Arzunuza göre çeşitli malzemelerİlk önce patatesleri iyice yıkayarak işe başlayalım. Yıkadığınız patatesleri kuruladıktan sonra birkaç yerine delik atınız. Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırına patatesleri atınız. 25-30 dakika kadar patateslerin pişmesi yeterli olacaktır. Patatesleri ara ara kontrol etmenizde fayda var. Pişen patatesleri bir kenara aldıktan sonra üstünü kesip içlerini çatalla ediniz. Patatesleri arasında tereyağı ve kaşar koyduktan sonra iyice karıştırınız. Daha sonra iç malzemesini isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. İç malzemesi içerisine sosis salam sucuk turşu ve daha birçok malzeme ekleyebilirsiniz. Yapan herkese afiyet olsun!