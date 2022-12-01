Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 08:13

Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi

Sokak Lezzetleri arasında yer alan kumpirin tadına doyum olmuyor. Damak zevkinize göre hazırladığınız kumpirler ile sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Hem basit hem de lezzetli bu tarif hem size hem misafirlerinizi mutlu edecek. İşte pratik kumpir tarifi….

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 08:13
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Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi


Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kumpir artık sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak. Hem basit oluşu hem de lezzetli oluşuyla tercih edilen kumpir tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Gelin hep birlikte kumpir tarifi ile bir göz atalım. İşte pratik kumpir tarifi….

KUMPİR MALZEMELERİ NELERDİR?

3 patates



Tat vermesi için tuz ve karabiber

3 tatlı kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı kaşar peyniri

Servis etmek için

Rus salatası

Zeytin

Arzunuza göre çeşitli malzemeler

Kumpir Nasıl Yapılır

KUMPİR NASIL YAPILIR?

İlk önce patatesleri iyice yıkayarak işe başlayalım.

Yıkadığınız patatesleri kuruladıktan sonra birkaç yerine delik atınız.

Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırına patatesleri atınız.

25-30 dakika kadar patateslerin pişmesi yeterli olacaktır. Patatesleri ara ara kontrol etmenizde fayda var.

Pişen patatesleri bir kenara aldıktan sonra üstünü kesip içlerini çatalla ediniz.

Patatesleri arasında tereyağı ve kaşar koyduktan sonra iyice karıştırınız. Daha sonra iç malzemesini isteğinize göre şekillendirebilirsiniz.

İç malzemesi içerisine sosis salam sucuk turşu ve daha birçok malzeme ekleyebilirsiniz.

Yapan herkese afiyet olsun!

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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