Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.'ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit eden araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye birden fazla polis ve sağlık ekibi yollandı. Ağır yaralanan B.E. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.