Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları öne sürülen Y.D. (29) ve erkek arkadaşı U.G.(34) yürürken motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından sokak üzerinde bıçakla yaralandı. Motosiklet hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralanan 2 şahıs ise taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yolunu tutarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Motosikletteki şahıs ya da şahısları arama çalışmaları devam ederken bıçaklanan 2 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:05
Sokak ortasında bıçaklandılar, taksi tutup hastaneye gittiler
Kocaeli'de sokakta yürüyen 2 kişi, motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı 2 şahıs, taksi tutarak hastaneye gitti.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:05
EDİTOR
İlginizi Çekebilir