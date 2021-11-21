YAŞAM
21 Kasım 2021 - 12:02
Güncelleme: 21 Kasım 2021 - 12:02

Sokak ortasında kan kusup yere yığışdı

Tuzla'da evine gitmekte olan bir adam yolda yürüdüğü sırada bir anda kan kusup yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybettiği öğrenilen adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
21 Kasım 2021 - 12:02
Güncelleme: 21 Kasım 2021 - 12:02
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Sokak ortasında kan kusup yere yığışdı
Tuzla’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda Tuzla İçmeler Mahallesi Hürriyet Caddesi Enise Sokak'ta tatlı alarak evine gitmeye çalışan  50 yaşındaki Ahmet Çolak, evine gittiği sırada bir anlık mide bulantısı üzerine sokakta bulunan araca tutundu.



Kısa bir süre kan kusup kaldırıma oturan adam bir anda yere yığıldı. Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan o panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.




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