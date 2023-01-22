Sokak simidine onlarca lira vermeyin! Ev yapımı simit 5 çaylarının vazgeçilmezi olacak: Yapması 10 dakika bile sürmüyor

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Yeni açılan restoran, lezzetli yemekleri ve şık ortamı ile şehir meraklılarının yeni keşfiYumuşacık puf puf simit poğaça tarifi için malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sıvıyağ, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 5.5 su bardağı un. İçi için: Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri. Üzeri için: 2 yemek kaşığı pekmez, yarım çay bardağı su, susam. Yapılışı: Hamur yoğurma kabına kuru mayayı, ılık suyu ve ılık sütü koyalım. Üzerine sıvıyağı, eritilmiş tereyağını ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Üzerine tuzu ve kontrollü bir şekilde azar azar unu ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Mayısalanması için hamur yoğurma kabının üzerini streç filmle kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 35-40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Bu arada susamları kavuralım ve soğumaya bırakalım. Mayısalanan hamurun üzerindeki streç filmi kaldırıp hamurun havasını alalım. Hamurun mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayıp yassılaştıralım. İçine rendelenmiş kaşar peyniri koyup kapatıp yine ılık bir ortamda 15-20 dakika daha mayalanmasını bekleyelim. Üzerine pekmez ve su karıştırıp sürüp susam serperek 180 derecelik fırında 15-20 dakika boyunca pişirilir.Yumuşacık puf puf simit poğaça tarifi için hazırladığınız hamur parçalarının içine rendelenmiş kaşar peyniri koyup kapatıp yine ılık bir ortamda 15-20 dakika daha mayalanmasını bekleyin. Mayısalanan poğaçaları 180 derecelik fırında 15-20 dakika boyunca pişirin. Pişen poğaçaların üzerine 2 yemek kaşığı pekmez ve yarım çay bardağı su karıştırıp sürüp susam serperek servis edin. Bu tarifin yaptığı poğaçaların yumuşak, içi peynirli ve dışı kıtır olması, tadının lezzetli olmasını sağlar. Bu tarifi deneyebilirsiniz ve muhteşem lezzetiyle ağızda eriyen puf puf simit poğaçalarını evinizde yapabilirsiniz.