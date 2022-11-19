DÜNYA
19 Kasım 2022 - 14:04

Sokakları kadınlar için daha güvenli hale getirmekte motivasyonum kızlarım

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak: Kızlarım sokakları kadınlar için daha güvenli hale getirme konusunda beni motive ediyor dedi.

DÜNYA
19 Kasım 2022 - 14:04
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Sokakları kadınlar için daha güvenli hale getirmekte motivasyonum kızlarım


İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak: Kızlarım sokakları kadınlar için daha güvenli hale getirme konusunda beni motive ediyor  dedi.

Rishi Sunak, küçük kızları için duyduğu endişelerin kendisini suçu azaltma konusunda daha kararlı kıldığını açıklarken daha fazla suçlunun hapse atıldığını görmek istiyorum ifadelerini kullandı.



Suça yaklaşımını "duygusal" bir şekilde açıklayan Sunak, 11 yaşındaki kızı Krishna'nın okula tek başına gidebilme ihtimalinin suçla mücadele konusunda kendini motive ettiğini ifade etti.

sunak'ın açıklamaları

Öfkenin sebebi haklı

Sunak, polisin kadınları korumadaki başarısızlığı nedeniyle son zamanlarda kamuoyunda oluşan öfkeyi haklı bulduğunu söylerken, çoğunluk gibi kendi güvenliğini hafife aldığını, ancak kızları nedeniyle Britanya sokaklarını daha güvenli hale getirmenin kişisel motivasyonu olduğunu söyledi.

Rishi Sunak'ın bu açıklamaları beğeni toplarken, ülkenin ilk Hint kökenli Başbakanı olarak alacağı aksiyonlar merakla beklenmekte.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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