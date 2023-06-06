Sokakta gizlenen kediyi 9 saniyede bulan dahil kabul ediliyor! Süre başladı







GİZLENEN KEDİYİ KAÇ SANİYEDE BULDUNUZ







Dikkat seviyelerini ve görme becerilerini ölçmek isteyen insanlar optik illüzyon testlerini sık sık tercih ediyor. Bu testi 9 saniye içinde bulmanız gerekiyor! Peki siz testi kaç saniyede çözdünüz? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Optik illüzyon testleriyle insanlar dikkat seviyelerini, görme becerilerini, analitik zekalarını ölçebiliyor. Bu testte Fas Marakeş'te bir caddede yer alan birkaç tane mavi ev göze çarpıyor.Evlerin balkonlarında çiçekler yer alıyor. Ancak bu testte önemli olan sokak arasında gizlenen kediyi bulabilmek! Kedinin 9 saniye içinde bulunması gerekiyor. Eğer görme seviyenize ve dikkat becerilerinize güveniyorsanız bu kediyi 9 saniye içinde bulunması gerekiyor. Kediyi bulabildiniz mi? İşte testin sonucu!