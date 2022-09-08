YAŞAM
08 Eylül 2022 - 22:57

Sokakta ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu

Karaman'da bir kişi, sokakta tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 22:57
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Sokakta ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi 459. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. sokak üzerinde yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi ile belli olmayan nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belli olmayan kişi tabanca ile M.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve birden fazla polis ekibi yollandı. Yaralı şahıs, sağlık ekibince olay mahalinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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