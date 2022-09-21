YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:40

Söke'de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda 1340 adet bandrolsüz sigara paketi elde edildi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:40
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Söke’de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalarda, Bağarası Mahallesi'nde adli makamlardan dahil edilen arama ve yakalama kararına istinaden 1 şüpheli şahsa yönelik olarak işyerinde arama ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken, gerçekleştirilen aramalarda bandrolsüz 1340 adet sigara paketi elde edildi. Olay konusu ile ilgili olarak gözaltına dahil edilen şüpheli şahsın adli işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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Haber Editörü
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