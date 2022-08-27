SAĞLIK
27 Ağustos 2022 - 00:40

Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor

Nöroloji uzmanları tarafından ele alınan konuların başında sol ve sağ beyin çalışınca gerçek karar ortaya çıkıyor tanısı meydana geldi. Bu durum ise profesyonel uzman Dr. Oğuz Tanrıdağ tarafından ele alındı.

SAĞLIK
27 Ağustos 2022 - 00:40
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Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor


Geleneksel psikoloji üzerinde etkilerin devam etmesi halinde duygusal zeka, din ve sevgi gibi durumların içerisinde gerçekleşen ölçülendirmeler de boy göstermektedir. Ananesel psikoloji içerisinde 'Sorun neyden kaynaklanıyor?' sorusuna yanıt aranırken Dr. Oğuz Tanrıdağ merak edilen soruları yanıtladı. Duygusal zeka ile empatilerin üzerine değinen Tanrıdağ konu hakkında bilgiler verdi. İşte, beynin sağ ve sol bölümlerinin aynı anda çalışmasına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır

Ananesel psikoloji içerisinde “sorun nereden kaynaklanıyor?” yaklaşımına karşın olumlu psikolojide ” bireyin problemi aşmakta imkanları nedir?” yaklaşımı gündeme geliyor. Bunun üzerine ise Dr. Oğuz Tanrıdağ, bilindiği benzeri sol beyin yarısı mantıksal ve matematiksel biçimde işliyor. Bunun psikolojiye yansıması IQ benzeri tekli zeka kavramı ve problemlerin her biri için aynı yöntemlerle çözülebileceği tarzında. Dolayısıyla psikoterapide herkese yalnızca bu bazda yaklaşım bir takım insanlarda başarılı bir takım insanlarda başarısız oluyor açıklamalarında bulundu. 



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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