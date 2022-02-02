SAĞLIK
02 Şubat 2022 - 13:32

Soluk, gri veya mavi renkli tırnaklar Omicron belirtisi olabilir!

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), Omicron varyantının yeni bir belirtisinin daha ortaya çıktığını açıkladı. CDC'den yapılan açıklamada soluk, gri veya mavi renkli tırnakların Omicron enfektesi ile meydana gelebileceği ifade edildi.

SAĞLIK
02 Şubat 2022 - 13:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Soluk, gri veya mavi renkli tırnaklar Omicron belirtisi olabilir!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, şimdi de hızlı yayılım ve bulaş özelliğine sahip Omicron varyantıyla savaş haline girildi. Daha önceki versiyonlara göre çok hızlı yayılma özelliği gösteren Omicron'un koronavirüste görülen semptomlarla farklı olduğu da yapılan araştırmalarla ortaya çıkıyor.







Salgın sürecinde ABD'nin en yetkili kurumu olarak bilinen ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), Omicron varyantının 'acil' semptomunu kamuoyuna duyurdu. Omicron varyantının ateş, kas ağrısı ve öksürük gibi belirtilerinin yanı sıra pek çok semptomunun da olduğunun altını çizen CDC yetkilileri şayet enfekte olan kişinin soluk, gri veya mavi renkli tırnakların olduğunun fark edilmesi halinde o kişinin mutlaka sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini söylediler. 


Yapılan açıklamada ayrıca, kişinin nefes almada zorluk yaşaması ve göğüs kısmında sürekli ağrı veya baskı hissetmesi durumunda da sağlık kuruluşu desteğine gidilmesi gerektiği bildirildi.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Kovid aşısının 3. dozunu olmayanlar dikkat!
Kovid aşısının 3. dozunu olmayanlar dikkat!
1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapanlara uzmanlardan kritik uyarı!
1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapanlara uzmanlardan kritik uyarı!
Son Haberler
İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda..
İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda..
Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmeyen Ozan Tufan, yuvaya döndü!
Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmeyen Ozan Tufan, yuvaya döndü!
Bursa'da feci kaza! TIR otomobili kağıt gibi ezdi..
Bursa'da feci kaza! TIR otomobili kağıt gibi ezdi..
Yol kenarına atılıp yakılan valizden erkek cesedi çıktı!
Yol kenarına atılıp yakılan valizden erkek cesedi çıktı!
Fatma Girik'in ölümünde ihmal mi var? Kardeşi dava açtı..
Fatma Girik'in ölümünde ihmal mi var? Kardeşi dava açtı..
2 Şubat tarihli yeni benzin ve motorin fiyatları açıklandı!
2 Şubat tarihli yeni benzin ve motorin fiyatları açıklandı!
Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıllık gizemli aşkı!
Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıllık gizemli aşkı!
Instagram'a iki yeni özellik! Türk kullanıcılar test edecek..
Instagram'a iki yeni özellik! Türk kullanıcılar test edecek..
Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi yaralandı!
Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi...
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!