Soluk, gri veya mavi renkli tırnaklar Omicron belirtisi olabilir!













Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, şimdi de hızlı yayılım ve bulaş özelliğine sahip Omicron varyantıyla savaş haline girildi. Daha önceki versiyonlara göre çok hızlı yayılma özelliği gösteren Omicron'un koronavirüste görülen semptomlarla farklı olduğu da yapılan araştırmalarla ortaya çıkıyor.Salgın sürecinde ABD'nin en yetkili kurumu olarak bilinen ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), Omicron varyantının 'acil' semptomunu kamuoyuna duyurdu. Omicron varyantının ateş, kas ağrısı ve öksürük gibi belirtilerinin yanı sıra pek çok semptomunun da olduğunun altını çizen CDC yetkilileri şayet enfekte olan kişinin soluk, gri veya mavi renkli tırnakların olduğunun fark edilmesi halinde o kişinin mutlaka sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini söylediler.Yapılan açıklamada ayrıca, kişinin nefes almada zorluk yaşaması ve göğüs kısmında sürekli ağrı veya baskı hissetmesi durumunda da sağlık kuruluşu desteğine gidilmesi gerektiği bildirildi.