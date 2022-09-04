Solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti, yakınları sudan etkilendiğini iddia etti

Yaklaşık 3 ay önce başlayan rahatsızlığı sonrası Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Demirkır (30), solunum yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Buradan Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demirkır, yaklaşık 5 gün süreyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Perşembe günü durumu ağırlaşan Demirkır, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.
Demirkır'ın cenazesi, Aziziye Yeni Cami'de cuma namazına müteakip kılınan namazın ardından Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirkır'ın vefatıyla birlikte Aziziye Mahallesi'nde bulunan Küçükboğaz Gölü'nü besleyen dere suyundan mikrop kapmış olabileceği iddiaları iddia edildi.