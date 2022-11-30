Somali'ye düşen göktaşında iki yeni mineral keşfedildi













BOYU İKİ METREYİ AŞIYOR

Olağanüstü buluntular elaliit ve elkinstantonit olarak isimlendiriliyor ve Kanadalı bilim insanları diğer üçüncü mineralin ne olduğunu analiz ediyor. Kanada'da bir grup araştırmacı, Afrika'nın doğusuna düşen 15 tonluk bir göktaşının bir parçasını analiz ettikten sonra iki yeni mineral ve potansiyel olarak üçüncü bir mineral keşfetti.Genişliği 2 metreyi aşan ve kaydedilen en büyük dokuzuncu göktaşı olan meteorit 2020 yılında Somali'de ortaya çıkarıldı, ancak yerel deve çobanları bu göktaşının nesiller boyunca kendileri tarafından iyi bilindiğini ve şarkılarında ve şiirlerinde Nightfall olarak adlandırıldığını söylüyor.Ancak Batılı bilim insanları, Hiiraan bölgesindeki El Ali kasabası yakınlarında bulunduğu için dünya dışı kayaya El Ali adını verdiler. Demir bazlı göktaşının 70 gramlık bir dilimi sınıflandırılmak üzere Alberta Üniversitesi'nin göktaşı koleksiyonuna gönderildi.