MEDYA
19 Kasım 2022 - 20:25

Somer şef Büşra'ya azar çekti! Stüdyoda gergin anlar yaşandı, Büşra'yı 'ego'sundan vurdu!

Masterchef'in son bölümünde Somer Sivrioğlu ile Büşra arasında gergin anlar yaşandı. Somer Sivrioğlu açtı ağzını yumdu gözünü.

MEDYA
19 Kasım 2022 - 20:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Somer şef Büşra'ya azar çekti! Stüdyoda gergin anlar yaşandı, Büşra'yı 'ego'sundan vurdu!


Masterchef Türkiye her gün yayınlanan yeni bölümüyle ekranlarda yer almaya devam ediyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Büşra arasında gergin anlar yaşandı. Büşra’nın kaptanlığı ile ilgili eleştirilerde bulunan Sivrioğlu, yarışmacı için sert kelimeler kullandı.

Masterchef’te gergin rüzgarlar esti

Masterchef’in jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde takım oyunu ekranlara geldi. Mavi takım kaptanlığını Büşra, kırmızı takım kaptanlığını ise Metin üstlendi. Konya’da oynanan takım oyununun galibi kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın hafta boyu tüm oyunlarda galip geliyor olması Somer Sivrioğlu’nu kızdırdı.



masterchef

Mavi takım dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgahların başına geçerken Somer şef ile Büşra arasındaki konuşmalar geceye damgasını vurdu. Somer Sivrioğlu, Büşra’nın daha önce iki kez kaptanlık yaptığını ve ikisinde de kazandığını hatırlatarak, “ Bu sefer 3-0 kaybettin, bir özeleştirin varsa neyi farklı yapmak isterdin “ şeklinde soru sordu. Büşra ise farklı yapmak istediği herhangi bir şey olmadığını söyledi.

Büşra’nın cevabı şefi sinirlendirdi

Büşra’nın verdiği cevap sonrasında sinirlenen Somer Şef, “ Senin fazla özgüvenin sana çok büyük bir sorun olarak gelecek bu yarışmada. Şurada yapacağım hiçbir şey yok demek ciddi ego “ dedi. Kendisinin böyle bir yenilgi aldığında 10 saat boyunca neyi yanlış yaptığını düşüneceğini söyleyen Somer şef, Büşra’nın bazı huylarını törpülemesi gerektiğini söyleyerek “ Seninki özgüven değil, daha açık söylemek gerekirse bu ego “ ifadelerini kullandı.

masterchef

Büşra ise Somer şefin sözlerine katılmadığını söyleyerek egolu olmadığını belirtti. Stüdyoda gergin anların yaşandığı bölüm sert rüzgarlar esmesine neden oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne var, günün dizileri neler? 19 Kasım 2022 TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne var, günün dizileri neler? 19 Kasım 2022 TV yayın akışı
Élite Dizisinin 6. sezonu yayınladı!
Élite Dizisinin 6. sezonu yayınladı!
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Kubilay Aka'nın yeni dizi Dokuz Oğuz'a olay yaratacak 4 isim katıldı
Kubilay Aka'nın yeni dizi Dokuz Oğuz'a olay yaratacak 4 isim katıldı
Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?
Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?
Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?
Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?
Son Haberler
Selçuk Geçer'in son dolar yorumu herkesi şaşırttı: Yaptığı açıklamaya eklediği ifade çok konuşulacak!
Selçuk Geçer'in son dolar yorumu herkesi şaşırttı: Yaptığı açıklamaya...
Kıyıda köşede gramı çeyreği olanlar aman dikkat! Altın fiyatları bu seviyeyi görecek
Kıyıda köşede gramı çeyreği olanlar aman dikkat! Altın fiyatları...
Az önce duyuruldu: Otomobil alacakları bayram ettiren haber! Matrah düzenlemesi için tarih açıklandı: Paranızı hazırlayın!
Az önce duyuruldu: Otomobil alacakları bayram ettiren haber! Matrah...
3 kamu bankası emeklilere geri ödemesiz 3 bin TL verecek! Başvuru sayfası açıldı
3 kamu bankası emeklilere geri ödemesiz 3 bin TL verecek! Başvuru sayfası...
TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncelleme bilgileri
TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncelleme bilgileri
Bu yapıldığında market fiyatları düşecek! Tarih verdi... TESK Başkanı'ndan umut veren açıklama!
Bu yapıldığında market fiyatları düşecek! Tarih verdi... TESK Başkanı'ndan...
İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker Ayrık kaç yaşında, nerelidir, evli mi? İlker Ayrık biyografisi ve hakkında bilgiler
İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker...
Buray kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Buray kaç yaşında, nerelidir? Buray biyografisi ve hakkında bilgiler
Buray kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Buray kaç yaşında,...
Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz kaç yaşında, nerelidir? Bendeniz biyografisi ve hakkında bilgiler
Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz...
Canlı maç izle: Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray BEIN SPORT 5 LİNK
Canlı maç izle: Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray BEIN SPORT 5 LİNK
Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran’dan intikam alacak mı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı
Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran’dan intikam...
Masterchef köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye ait? Masterchef köftü yapılışı ve malzemeler
Masterchef köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye ait?...
BİM’den şaşırtan indirimler! Duyanlar akın akın marketlere koşuyor, torbalar indirimlerle doluyor! BİM 22 - 25 Kasım 2022 indirim kataloğu yayınlandı
BİM’den şaşırtan indirimler! Duyanlar akın akın marketlere koşuyor,...
Burçların kahve tercihleri belli oldu! Burçlar en lezzetli kahve seçimlerini yaptı
Burçların kahve tercihleri belli oldu! Burçlar en lezzetli kahve seçimlerini...
Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor! Pratik tarifli yaş pasta yapılışı
Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor!...