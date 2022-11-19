Somer şef Büşra'ya azar çekti! Stüdyoda gergin anlar yaşandı, Büşra'yı 'ego'sundan vurdu!







Masterchef’te gergin rüzgarlar esti







Büşra’nın cevabı şefi sinirlendirdi

Masterchef Türkiye her gün yayınlanan yeni bölümüyle ekranlarda yer almaya devam ediyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Büşra arasında gergin anlar yaşandı. Büşra’nın kaptanlığı ile ilgili eleştirilerde bulunan Sivrioğlu, yarışmacı için sert kelimeler kullandı.Masterchef’in jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde takım oyunu ekranlara geldi. Mavi takım kaptanlığını Büşra, kırmızı takım kaptanlığını ise Metin üstlendi. Konya’da oynanan takım oyununun galibi kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın hafta boyu tüm oyunlarda galip geliyor olması Somer Sivrioğlu’nu kızdırdı.Mavi takım dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgahların başına geçerken Somer şef ile Büşra arasındaki konuşmalar geceye damgasını vurdu. Somer Sivrioğlu, Büşra’nın daha önce iki kez kaptanlık yaptığını ve ikisinde de kazandığını hatırlatarak, “ Bu sefer 3-0 kaybettin, bir özeleştirin varsa neyi farklı yapmak isterdin “ şeklinde soru sordu. Büşra ise farklı yapmak istediği herhangi bir şey olmadığını söyledi.Büşra’nın verdiği cevap sonrasında sinirlenen Somer Şef, “ Senin fazla özgüvenin sana çok büyük bir sorun olarak gelecek bu yarışmada. Şurada yapacağım hiçbir şey yok demek ciddi ego “ dedi. Kendisinin böyle bir yenilgi aldığında 10 saat boyunca neyi yanlış yaptığını düşüneceğini söyleyen Somer şef, Büşra’nın bazı huylarını törpülemesi gerektiğini söyleyerek “ Seninki özgüven değil, daha açık söylemek gerekirse bu ego “ ifadelerini kullandı.Büşra ise Somer şefin sözlerine katılmadığını söyleyerek egolu olmadığını belirtti. Stüdyoda gergin anların yaşandığı bölüm sert rüzgarlar esmesine neden oldu.