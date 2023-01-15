Sömestr tatili erkene mi çekiliyor? Öğrenciler tatile hazırlanırken korkutan uyarı geldi! Birbirine bulaştırması...







UZMANLAR SÖMESTR TATİLİNİN ERKEN BİR TARİHE ALINMASINI ÖNERİYOR: OKULLARIN SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEMLER ALMASI GEREKİYOR







Geçmeyen öksürük, ateş ve boğaz ağrısı: Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlar ön plana çıkıyorGeçmeyen öksürük, ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi şikayetler son günlerde hemen hemen herkesin gündeminde. Kış mevsiminde havaların tam soğuması ve okula giden çocukların salgını devamlı birbirlerine bulaştırması sonucu, hem yetişkinler hem de ebeveynler arasında geçmeyen bir girbal hastalık döngüsü oluşmaktadır. Uzmanlar sömestr tatilinin erken bir tarihe alınması gerektiği uyarısında bulunuyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, maske takılmasının önerilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Şenyiğit, gribal enfeksiyonların ön planda olduğunu ve son yıllarda gribal enfeksiyonları fazla görmediğimizi, sebebin ise maske taktığımızdan dolayı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, grip ve covid-19 enfeksiyonları için yapılan bazı testlerde domuz gribi vakalarına rastlandığını belirtiyor.Prof. Şenyiğit, domuz gribinin eskisi gibi öldürücü olmadığını ifade ediyor. Ancak grip vakalarının aynı seyirde devam etmesi sonucunda sömestr tatilinin öne çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu sayede çocukların okula gitmeden önce evde kalmış olmaları, bulaşının önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, öğrencilerin okula gitmeden önce mutlaka grip aşısı yaptırmaları öneriliyor. Prof. Dr. Şenyiğit, ayrıca okul ortamının salgının yayılmasına katkıda bulunduğunu ve okulların da gerekli önlemleri alması gerektiğini söylüyor. Örneğin, okulların sosyal mesafeyi koruma, sıklıkla temizlik yapma ve ventilasyon sisteminin iyi çalışması gibi önlemler almaları gerektiğini belirtiyor. Bu sayede okullar da salgının yayılmasını en aza indirmeye çalışacak. Prof. Şenyiğit, ayrıca insanların sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat etmelerini, bol miktarda su içmelerini, sık sık ellerini yıkamalarını ve sosyal mesafeyi koruma kurallarına uymalarını öneriyor. Bu önerilerin yanı sıra, Prof. Dr. Şenyiğit, aynı zamanda çocukların okula gitmeden önce mutlaka grip aşısı yaptırmalarını öneriyor. Çocukların aşılarını zamanında yaptırmaları, onların grip ve diğer gribal enfeksiyonlarla karşı karşıya kalmamalarını sağlar. Ayrıca aşıların yanı sıra, çocukların sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve iyi bir uyku düzeni gibi temel sağlık kurallarına uymasının da önemli olduğunu vurguluyor.