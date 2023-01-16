Sömestr tatili için 1 ay kararı!













SÖMESTR TATİLİ İÇİN 1 AY KARARI VERİLDİ

Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı denilebilir. Ülkemizde yarıyıl tatili 20 Ocak Cuma günü başlıyor. Bilindiği üzere devre tatili 15 gün olarak planlanmıştır. Elbette, buradaki 15 günlük temsil sadece bir örnektir. Çünkü tatil iki hafta sürüyor. Cumartesi ve Pazar günleri dahil edilmese bile arka arkaya 10 tatil günü olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi son yıllarda ara tatillere ek olarak iki adet beşer günlük resmi tatil günleri de kullanılmaya başlanmıştır. Dönem ortasındaki bu tatillerde öğrenciler bir hafta okula gitmezler. Aslında bu yöntem birçok Avrupa ülkesinde kullanılıyordu.Bazı ülkelerde eğitim arası tatil günlerinde değişiklik yaptılar. Aralarında Türkiye'yi rol model gören ülkeler de, sömestr tatiline bir 15 gün daha eklediler ver süreyi bir aya çıkardılar. Bu kapsamda öğrencilerin daha dolu dolu bir kış tatili geçirmeleri beklenmektedir. Tatilin bir aya uzatılmasında birçok etken var. Bu etkenler arasında kış tatillerine ağırlık verilmesi, turizmin artması gibi kriterler yer alıyor. Türkiye'de de benzer uygulamalar kullanılabilir. Çünkü Türkiye'nin genellikle eğitim tarzı olarak Batı'yı takip ettiği biliniyor.