Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı denilebilir. Ülkemizde yarıyıl tatili 20 Ocak Cuma günü başlıyor. Bilindiği üzere devre tatili 15 gün olarak planlanmıştır. Elbette, buradaki 15 günlük temsil sadece bir örnektir. Çünkü tatil iki hafta sürüyor. Cumartesi ve Pazar günleri dahil edilmese bile arka arkaya 10 tatil günü olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi son yıllarda ara tatillere ek olarak iki adet beşer günlük resmi tatil günleri de kullanılmaya başlanmıştır. Dönem ortasındaki bu tatillerde öğrenciler bir hafta okula gitmezler. Aslında bu yöntem birçok Avrupa ülkesinde kullanılıyordu.
EĞİTİM
16 Ocak 2023 - 20:48
Sömestr tatili için 1 ay kararı!
Bu hafta sonu itibariyle öğrenciler yarıyıl tatiline girmiş olacaklar. 20 Ocak (Cuma) gününden itibaren eğitime 15 gün ara verilirken öğrencilerin yanı sonra veliler ve öğretmenler de tatilin tadını çıkaracaklar.
EĞİTİM
16 Ocak 2023 - 20:48