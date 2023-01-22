Son 10 yılda otomobil alanlar dikkat! Bunu mutlaka yaptırmanız gerekiyor: Binlerce lira cebinizden çıkabilir!













1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar

1301-1600 cc Matrahı 70.600 – 123.700 lira arası

1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü

1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar

Matrahı 177.000’i aşanlar

1-3 yaş – 5.603 lira – 9048 TL’ye

Matrahı 177 bin lira ve üstü

2001 – 2500 cc Matrahı 221.000 lira

Matrahı 221.000 lira ve üstü

4001 cc ve yukarısı Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

Matrahı 840.700 lirayı aşan

Ocak ayının başlangıcından itibaren, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri konusunda yapılan araştırmalar hız kazanmıştır.Ocak ayının başlaması ile birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri konusunda ilgi artmaktadır. MTV, Türkiye'de araç sahiplerinin yılda iki kez ödemesi gereken bir vergidir. Bu vergi, araçların motor gücü, silindir hacmi, yılı ve ruhsat türüne göre değişebilir. İlk ödeme Ocak ayında yapılırken, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri, aracın ruhsatının yer aldığı ilin motorlu taşıtlar vergisi dairesinde gerçekleştirilir.Araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri ve tutarları hakkında bilgi almak için aracın ruhsatındaki vergi bölümünü, motorlu taşıtlar vergisi dairesi web sitelerini veya diğer resmi kanalları kullanabilirler. Ödemeler, aracın kayıtlı olduğu yerlerde yer alan bankalar veya PTT şubelerinden gerçekleştirilebilir. MTV, yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödenir. İlk taksit 1 Ocak ile 31 Ocak arasında, ikinci taksit ise 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında ödenecektir.Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir karar sonrası Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi. Bu indirim sonrası MTV tutarları yüzde 122,9'dan daha düşük hale geldi.0-1300 motor: Matrahı 70 bin 600 liraya kadar:1-3 yaş için: 1313 TL'den 2120 TL'ye 4-6 yaş için: 916 TL'den 1479 TL'ye1-3 yaş için: 1443 TL'den 2330 TL'ye 4-6 yaş için: 1007 TL'den 1626 TL'ye1-3 yaş için: 1576 TL'den 2545 TL'ye 4-6 yaş için: 1098 TL'den 1773 TL'ye çıkmıştır.1-3 yaş – 2.287 lira – 3693 TL’ye 4-6 yaş – 1.715 lira – 2769 TL’ye1-3 yaş – 2.518 lira – 4066 TL’ye 4-6 yaş – 1.888 lira – 3049 TL’ye1-3 yaş – 2.746 lira – 4434 TL’ye 4-6 yaş – 2.059 lira – 3325 TL’ye çıkmıştır.1-3 yaş – 4.445 lira – 7178 TL’ye 4-6 yaş – 3.476 lira – 5613 TL’ye1-3 yaş – 4.851 lira – 7834 TL’ye 4-6 yaş – 3.790 lira – 6120 TL’ye çıkmıştır. 1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira4-6 yaş – 4.315 lira – 6968 TL’ye1-3 yaş – 7.004 lira- 11.311 TL’ye 4-6 yaş – 5.886 lira – 9.505 TL’ye çıkmıştır.1-3 yaş – 10.506 lira – 16.967 TL’ye 4-6 yaş – 7.628 – 12.319 TL’ye1-3 yaş – 11.463 lira – 18.512 TL’ye 4-6 yaş – 8.320 lira – 13.436 TL’ye çıkmıştır.1-3 yaş – 57.415 lira – 92.725 TL’ye1-3 yaş – 62.634 lira – 101.153 TL’ye çıkmıştır.