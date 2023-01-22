Son 10 yılda otomobil alanlar dikkat! Bunu mutlaka yaptırmanız gerekiyor: Binlerce lira cebinizden çıkabilir!

Ocak ayının başlangıcından itibaren, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri konusunda yapılan araştırmalar hız kazanmıştır. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMELERİNE DİKKAT: SON GÜN 31 OCAK!
Ocak ayının başlaması ile birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri konusunda ilgi artmaktadır. MTV, Türkiye'de araç sahiplerinin yılda iki kez ödemesi gereken bir vergidir. Bu vergi, araçların motor gücü, silindir hacmi, yılı ve ruhsat türüne göre değişebilir. İlk ödeme Ocak ayında yapılırken, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri, aracın ruhsatının yer aldığı ilin motorlu taşıtlar vergisi dairesinde gerçekleştirilir. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri ve tutarları hakkında bilgi almak için aracın ruhsatındaki vergi bölümünü, motorlu taşıtlar vergisi dairesi web sitelerini veya diğer resmi kanalları kullanabilirler. Ödemeler, aracın kayıtlı olduğu yerlerde yer alan bankalar veya PTT şubelerinden gerçekleştirilebilir. MTV, yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödenir. İlk taksit 1 Ocak ile 31 Ocak arasında, ikinci taksit ise 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında ödenecektir.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir karar sonrası Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi. Bu indirim sonrası MTV tutarları yüzde 122,9'dan daha düşük hale geldi.0-1300 motor: Matrahı 70 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş için: 1313 TL'den 2120 TL'ye 4-6 yaş için: 916 TL'den 1479 TL'ye Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası:
1-3 yaş için: 1443 TL'den 2330 TL'ye 4-6 yaş için: 1007 TL'den 1626 TL'ye Matrahı 123.700 lira ve üstü:
1-3 yaş için: 1576 TL'den 2545 TL'ye 4-6 yaş için: 1098 TL'den 1773 TL'ye çıkmıştır.