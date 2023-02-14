Son 15 gün kaldı! Milyonlarca kişiye nakit para dağıtılacak: Bu şartı taşıyanlar ilk sırada!







VGM MAAŞ BAĞLADIĞINI DUYURDU







SAĞLIK RAPORU OLANLARA 2.751 TL

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ekonomik nedenlerden ötürü ihtiyaç sahiplerinde devlet yardımlarda bulunurken VGM kimsenin beklemediği haberi verdi. Engellilere destek paketi yöneltilirken kimlerin ve nasıl yararlanabileceğine ilişkin bilgi verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde ve koordinesinde gerçekleştiriliyor. 2023 yılından ödenen sosyal yardımlar arttırılırken yüzde 40 üzeri engel raporu olanlar araştırmalara başladı.2023 yılıyla beraber sosyal yardım tutarlarına zam yapılırken maaşlara gelen artışlarla doğru orantılı olarak yükseliş söz konusu oldu. 2023 yılının ilk yarısında yüzde 40 ve üzeri engeli olanlar durumunu raporladığı sürede ödemelerden hak sahibi olabileceği gibi aylık olarak 2.751 TL ödemeden faydalanabilecek. 2023 Temmuz ayıyla beraber gelen yeni zamlar sonrasında engelli aylığından da artış bekleniyor.VGM tarafından engelli maaşı alabilmek için tek şart sağlık raporu oldu. Tam teşekküllü bir hastaneden kurul ya da heyet üzerinden raporun onaylanması isteniyor. Engellilik durumunu resmi sağlık kurul raporu ile kanıtlayarak VGM üzerinden maaş bağlama işlemi yapılır. Başvuruda bulunan şartlar ise aile içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücret miktarının üçte birinden az olması gereklidir. Bununla beraber aile bireyleri içerisinde yer alanların üzerine taşınmaz bulunmamasına bakılıyor.VGM üzerinden emekli aylığı alabilmek için gerekli şartlara uygunluk olduğunda e devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek başvuruda bulunabilirsiniz.