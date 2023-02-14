Son 15 gün kaldı! Milyonlarca kişiye nakit para dağıtılacak: Bu şartı taşıyanlar ilk sırada!

Ekonomik nedenlerden ötürü ihtiyaç sahiplerinde devlet yardımlarda bulunurken VGM kimsenin beklemediği haberi verdi. Engellilere destek paketi yöneltilirken kimlerin ve nasıl yararlanabileceğine ilişkin bilgi verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde ve koordinesinde gerçekleştiriliyor. 2023 yılından ödenen sosyal yardımlar arttırılırken yüzde 40 üzeri engel raporu olanlar araştırmalara başladı.
Finans
14 Şubat 2023 - 20:30
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İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak yapılan sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ederken devlet tarafından sosyal yardımlar kesintisiz olarak sahiplerini buluyor. 2023 Şubat ayıyla beraber VGM'den yeni bir son dakika duyurusu geldi. Engellilerin faydalanabileceği destek imkanları haberimizde.
Finans
14 Şubat 2023 - 20:30