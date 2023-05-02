Son anket verilerine göre cumhurbaşkanlığı seçimi 2'inci tura kalıyor!

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken, Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapılan son anket, 13. cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Gezici'nin 24-26 Nisan tarihleri arasında 29 eyalet ve 152 ilçede yaşayan 3 bin 991 kişiyle görüşmesi sonrası anket sonuçları da belirlendi.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYORAnkete katılım gösterenlerin yüzde 48,7'si Millet İttifakı'nı destekleyeceğini ve Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, katılımcıların yüzde 44,6'sı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi.
Yüzde 4,7'lik katılımcı Memeleket Partisi lideri İnce'yi desteklerken yüzde 2'si ise ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı destekledi. İnce ve Oğan'ın oyların yüzde 6'dan fazlasını alması cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağının göstergesiydi. Gezici Araştırma, katılımcıların 28 Mayıs'taki ikinci tur için tercihlerini de sordu. Bu kapsamda çıkan sonuç Kılıçdaroğlu yüzde 52,8, Erdoğan ise yüzde 47,2.
Ankette ayrıca Muharrem İnse'nin "istifa" çağrılarına rağmen aday olmayı reddetmesinin nasıl görüldüğü de soruldu. Katılımcıların yüzde 78,8'i koşmaya devam etmenin yanlış olduğunu söylerken, sadece yüzde 21,2'si bunun doğru olduğunu düşünüyor. Gezici Araştırma Merkezi Müdürü ve uluslararası güvenlik ve strateji uzmanı Murat Gezici, yapılan anket çalışmalaıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Halkın en önemli sorunu bilindiği üzere yüzde 75 ile ekonomidir. AKP ve MHP seçmeni terörü ülkenin en büyük beş sorunu arasında görmüyor, muhalefet seçmeni gibi düşünmeye başlıyor. Katılımcıların yüzde 52,2'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik sorunu çözeceğine inanıyor. Erdoğan ekonomi konusunda toplumun çoğunluğuna güven vermiyor. 14 Mayıs seçimini güvenlik politikaları yerine ekonomi ve reform politikalarıyla kim umutlandırırsa o kazanır."