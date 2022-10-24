Finans
24 Ekim 2022 - 01:02

Son başvuru tarihine günler kala İş Bankası emekli promosyon ücretini güncelledi

Emekli promosyon ödemelerinde son başvuru tarihi yaklaşıyor. İş Bankası emekli promosyon ücretinde güncellemeye gitti. İşte 2022 İş Bankası emekli promosyon kampanyası.

Finans
24 Ekim 2022 - 01:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Son başvuru tarihine günler kala İş Bankası emekli promosyon ücretini güncelledi
Son ayların en çok konuşulan konularından olan emekli promosyon ödemeleri için süreç devam ediyor. Daha önce 30 Eylül'de sona ereceği açıklanan kampanyalar, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Süreç uzayınca bankalar arasındaki rekabette kızıştı. Bankalar adeta birbirleriyle yarışırcasına ödeme miktarlarını artırdı hem de promosyona ek avantajlar çıkarmaya başladı. 

İş Bankası'ndan 7500 TL promosyon ödemesi yapılacak 

Özel bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı devam ederken artık son günlere yaklaşılıyor. Vatandaşlar tarafından tercih edilen ilk bankalardan biri olan İş Bankası ise emekli promosyon miktarını güncelledi. Maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma sözü verenlere 7 bin 500 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak. Emekliler bu miktardan maaş miktarları kadar yararlanabilecekler.

Ayrıca emekli tanıdığını İş Bankası maaş müşterisi yapanlara da 500 TL'ye varan Pazarama Maxipuan hediye edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile İş Bankası arasinda yapılan anlaşmaya göre 1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli olan kampanyayla emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca emekli maaşını bankaya taşıyanlar kart aidatı ödeme yükünden de kurtuluyor.

Emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 5 bin TL,

1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin 250 TL,

2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Maaşımı İş Bankası'na nasıl taşırım?

Maaşını İş Bankası'na taşımak isteyen emekliler, tüm Türkiye'de ki İş Bankası şubelerine giderek müracaatta bulunabilirler. Ayrıca herhangi bir subeye gitmeden de İnternet şubesi ile İşCep mobil üzerinden dakikalar içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

2022 İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıma işlemlerini tamamlayan emekliler, 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü verdiklerinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesiyle birlikte promosyon ödemelerini alabilecekler.

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri için son günlere giriliyor. Maaşını taşıyarak promosyon ödemesi almak isteyen kişilerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar İş Bankası şubelerine, İnternet bankasına, İşCep mobil uygulamasına ya da e-Devlet üzerinden başvurularını yapmış olması gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Promosyon yarışına Denizbank da dahil oldu! Son tarih açıklandı
Promosyon yarışına Denizbank da dahil oldu! Son tarih açıklandı
Emekli maaşı 3.500 - 10.000 TL arasında olanlar! Vakıfbank emekli promosyon kampanyası 2022!
Emekli maaşı 3.500 - 10.000 TL arasında olanlar! Vakıfbank emekli promosyon kampanyası 2022!
Akbank her emekli için hazırladığı yeni promosyonu duyurdu: Rakam duyanları şaşkına çevirdi!
Akbank her emekli için hazırladığı yeni promosyonu duyurdu: Rakam duyanları şaşkına çevirdi!
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Faiz kararlarının etkilediği altın yön değiştiriyor! İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: 1 Ekim kritik gün..
Faiz kararlarının etkilediği altın yön değiştiriyor! İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: 1 Ekim kritik gün..
Altının geldiği nokta görenleri şaşırttı! Dur durak bilmeyen altından zirve çıkışı geldi! 13 Eylül 2022 altın fiyatları
Altının geldiği nokta görenleri şaşırttı! Dur durak bilmeyen altından zirve çıkışı geldi! 13 Eylül 2022 altın fiyatları
Son Haberler
Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları içinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda etti
Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları...
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, evli mi?
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında,...
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı?...
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o...
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı...
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz Destekli Kredi paketi başvuru şartları
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz...
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde...
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan...
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine...
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı...
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören...