Son başvuru tarihine günler kala İş Bankası emekli promosyon ücretini güncelledi

Son ayların en çok konuşulan konularından olan emekli promosyon ödemeleri için süreç devam ediyor. Daha önce 30 Eylül'de sona ereceği açıklanan kampanyalar, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Süreç uzayınca bankalar arasındaki rekabette kızıştı. Bankalar adeta birbirleriyle yarışırcasına ödeme miktarlarını artırdı hem de promosyona ek avantajlar çıkarmaya başladı. İş Bankası'ndan 7500 TL promosyon ödemesi yapılacak Özel bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı devam ederken artık son günlere yaklaşılıyor. Vatandaşlar tarafından tercih edilen ilk bankalardan biri olan İş Bankası ise emekli promosyon miktarını güncelledi. Maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma sözü verenlere 7 bin 500 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak. Emekliler bu miktardan maaş miktarları kadar yararlanabilecekler. Ayrıca emekli tanıdığını İş Bankası maaş müşterisi yapanlara da 500 TL'ye varan Pazarama Maxipuan hediye edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile İş Bankası arasinda yapılan anlaşmaya göre 1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli olan kampanyayla emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca emekli maaşını bankaya taşıyanlar kart aidatı ödeme yükünden de kurtuluyor. Emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 5 bin TL, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Maaşımı İş Bankası'na nasıl taşırım? Maaşını İş Bankası'na taşımak isteyen emekliler, tüm Türkiye'de ki İş Bankası şubelerine giderek müracaatta bulunabilirler. Ayrıca herhangi bir subeye gitmeden de İnternet şubesi ile İşCep mobil üzerinden dakikalar içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. 2022 İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Emekli maaşını İş Bankası'na taşıma işlemlerini tamamlayan emekliler, 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü verdiklerinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesiyle birlikte promosyon ödemelerini alabilecekler. İş Bankası emekli promosyon ödemeleri için son günlere giriliyor. Maaşını taşıyarak promosyon ödemesi almak isteyen kişilerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar İş Bankası şubelerine, İnternet bankasına, İşCep mobil uygulamasına ya da e-Devlet üzerinden başvurularını yapmış olması gerekiyor.