ÖSYM tarafından gerçekleşen KPSS sınavları için kamu kurumlarında görev almak isteyenler giriş sağlarken yılda bir kere gerçekleşiyor. Farklı kademe ve alanlarda yapılan oturumlara giriş yapacaklar başvuru ücretlerini araştırmaya başladı. Temel KPSS, genel yetenek, genel kültür ve Türkçe gibi konuları içeren birinci oturumdan oluşurken, Alan Bilgisi sınavı, adayların alanlarına göre farklılık gösteren ikinci oturumda yer alır. KPSS alan bilgisi oturumunda ise mesleğe göre farklı durumlar söz konusu.
EĞİTİM
16 Mayıs 2023 - 20:20
Son dakika: 2023 KPSS başvuru ücreti açıklandı! Anlaşmalı bankalar ve oturum ücretleri
Milyonlarca adayın sabırsızlıkla beklediği KPSS tarihleri açıklandı. 2023 KPSS başvuru ücreti merak konusu olurken resmi açıklama geldi. KPSS 2023 başvuru ücreti ve nasıl başvuru yapılacağına dair tüm detaylar...
EĞİTİM
16 Mayıs 2023 - 20:20