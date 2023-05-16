EĞİTİM
16 Mayıs 2023 - 20:20

Son dakika: 2023 KPSS başvuru ücreti açıklandı! Anlaşmalı bankalar ve oturum ücretleri

Milyonlarca adayın sabırsızlıkla beklediği KPSS tarihleri açıklandı. 2023 KPSS başvuru ücreti merak konusu olurken resmi açıklama geldi. KPSS 2023 başvuru ücreti ve nasıl başvuru yapılacağına dair tüm detaylar...

EĞİTİM
16 Mayıs 2023 - 20:20
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Son dakika: 2023 KPSS başvuru ücreti açıklandı! Anlaşmalı bankalar ve oturum ücretleri


ÖSYM tarafından gerçekleşen KPSS sınavları için kamu kurumlarında görev almak isteyenler giriş sağlarken yılda bir kere gerçekleşiyor. Farklı kademe ve alanlarda yapılan oturumlara giriş yapacaklar başvuru ücretlerini araştırmaya başladı. Temel KPSS, genel yetenek, genel kültür ve Türkçe gibi konuları içeren birinci oturumdan oluşurken, Alan Bilgisi sınavı, adayların alanlarına göre farklılık gösteren ikinci oturumda yer alır. KPSS alan bilgisi oturumunda ise mesleğe göre farklı durumlar söz konusu.

ÖSYM KPSS BAŞVURULAR BAŞLADI

ÖSYM Başkanlığında gerçekleşen KPSS için başvuru süreci başladı. KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınav başvuruları bugün itibariyle başlarken 29 Mayıs tarihinde sona erecektir. ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru kısmından müracaat edilir.



2023 KPSS başvuru ücreti

OTURUM ÜCRETİ 150 TL

Depremden etkilenen illerden başvuru yapacakların para ödemesine gerek kalmadan diğer iller için oturum başına 150 TL olduğu belirtildi. Bir oturum için 150 TL olurken iki oturuma müracaat edenler 300 TL ve üç oturum ise 450 TL olarak belirlendi.

ANLAŞMALI BANKALAR

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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