Son dakika: 2023 KPSS başvuru ücreti açıklandı! Anlaşmalı bankalar ve oturum ücretleri







ÖSYM KPSS BAŞVURULAR BAŞLADI







OTURUM ÜCRETİ 150 TL

ANLAŞMALI BANKALAR

ÖSYM tarafından gerçekleşen KPSS sınavları için kamu kurumlarında görev almak isteyenler giriş sağlarken yılda bir kere gerçekleşiyor. Farklı kademe ve alanlarda yapılan oturumlara giriş yapacaklar başvuru ücretlerini araştırmaya başladı. Temel KPSS, genel yetenek, genel kültür ve Türkçe gibi konuları içeren birinci oturumdan oluşurken, Alan Bilgisi sınavı, adayların alanlarına göre farklılık gösteren ikinci oturumda yer alır. KPSS alan bilgisi oturumunda ise mesleğe göre farklı durumlar söz konusu.ÖSYM Başkanlığında gerçekleşen KPSS için başvuru süreci başladı. KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınav başvuruları bugün itibariyle başlarken 29 Mayıs tarihinde sona erecektir. ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru kısmından müracaat edilir.Depremden etkilenen illerden başvuru yapacakların para ödemesine gerek kalmadan diğer iller için oturum başına 150 TL olduğu belirtildi. Bir oturum için 150 TL olurken iki oturuma müracaat edenler 300 TL ve üç oturum ise 450 TL olarak belirlendi.Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası.