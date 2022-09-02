Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunması ile tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ise tutuklanmıştı. son dakika haberine göre Müslüme'nin cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Müslüme Yağal'ın cinayetinde ailede 4 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında karara göre olay yerinde keşif yapıldı.
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu yere Hasan Yağal, babaannesi A.Yağal, annesi S.Yağal olay yerine getirildi. Tutuksuz yargılanan abi O.Yağal keşif yapılan yere getirilmedi. Keşif yapılan yerde Müslüme'nin aile yakınları da yer edindi.
Müslüme'nin kaybından önce son görüldüğü yerden cesedinin bulunduğu yere kadar mesafe hesaplandı. Jandarma ve AFAD'ın da katıldığı keşifte incelemeler yapıldı. Çadır, ağıl, hayvanların otlatıldığı yer ve olay gününde aile fertlerinin bulunduğu yerler kaydedildi. Minik kızın cesedinin bulunduğu yer incelendi. Keşif yapılan yerde yaya olarak ilerlemekte zorluk çekildi. Müslüme'nin kendi imkanları ile oraya ulaşamayacağı, Mersin Barosu avukatları tarafından iletildi.Baro avukatları görüşün bilirkişi raporuna da eklenmesini istedi. Olay 10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Mersin Gülnar'da çadır kuran ve 3 yaşında ki Müslüme'nin kaybolması ile olay kolluk kuvvetlerine bildirildi.
Jandarma, AKUT, AFAD, itfaiyenin de arama çalışmalarına katılmış kayıp Müslüme 19 Kasım 2021 tarihinde kırsal alanda cesedine ulaşılmıştı. Tüm Türkiyeyi yasa boğan olayda dede Hasan Yağal tutuklanmış, 3 aile fertleri de yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dede Hasan Yağal hakkında 'Kendisini savunmayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme','çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme','Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş ya da kardeşe karşı kasten öldürme','çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve 'cinsel amaçla cebir,tehdit,hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hapis cezası talep edilmiştir.
Tutuksuz sanıklar babaanne,anne ve abi içinde 'suçluyu kayırma'suçlarından ceza istenmiştir. Dede Hasan Yağal gelini S.Yağal'a cinsel saldırıda bulunduğu ve gelininden doğduğu A.Yağal karşı 'çocuğun cinsel istismarı' iddiası ile dava açılmıştır. Müslüme'nin ölüm nedeni henüz belirlenmemiş Adli Tıp Kurumunda ise kesinleşmemiştir.