Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörle mücadele çalışmaları kapsamında ülkeden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK üyesi oldukları belirlenen E.T., Ü.Y., G.Y. ve İ.E. ile PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 19:12
Son dakika: 8 FETÖ ve PKK üyesi yurtdışına kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı!
Alınan bir son dakika haberine göre Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 PKK ve FETÖ şüphelisi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 19:12
EDİTOR
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