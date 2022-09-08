GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 20:06

Son dakika: Araç sahiplerine duyuruldu! Araç muayenesi yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak!

Araç sahibi milyonları ilgilendiren haber TÜRVTÜRK'ten geldi. Araç muayenesi yaptırmayan vatandaşlara cezai işlemler uygulanacak. Peki hangi şartlar gerekli? Araç muayenesi yaptırmayanlar ne kadar ceza ödeyecek? İşte ayrıntılar.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 20:06
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Son dakika: Araç sahiplerine duyuruldu! Araç muayenesi yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak!


Ülkemizde ehliyeti olan vatandaşlara mühim açıklama geldi. Milyonlarca ehliyet sahibi olan kişilere önemli açıklama sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Ehliyeti olan vatandaşlar bu hususu yaptırmaları gerekirken yaptırmayanlara ilk trafik kontrollerinde 427 TL ceza verilmesine, uyarıldığı halde yaptırmamaya devam edenlere ise 888 TL ceza yazılmasına karar verildi.

Tembih edildiler

Sosyal medyada paylaşılan haberde, şahsi ve resmi araçların 2 yıllarını doldurduktan sonra muayene yaptırmaları bildirildi. Araç sahibi olan milyonlarca vatandaş araç muayenelerini zamanında yaptırmaları gerektiğini ve TÜVTÜRK tarafından vatandaşlara ikazda bulunulduğu açıklandı.



trafik kontrol

Kesinlikle yaptırmanız gerekiyor

TÜVTÜRK geçtiğimiz aylarda sosyal medya aracılığı ile duyuru yayınladı. Duyurusunda: 'şahsi ve resmi araçlar ilk 3 yıl ve sonrasındaki her 2 yılda bir araç muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir' dedi. Araç muayenesi yaptırmayan vatandaşların ise trafik kontrollerinde tespit edilirse cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

Araç muayenesi yaptıracak olan kişi, trafik cezası, vergi borcu, OGS kaçak geçiş cezaları gibi borçlarını sorgulaması gerekmektedir. Borcu olan vatandaşlar araç muayenesi yaptıramayacaklar. Araçlarda 'egzoz emisyon ölçümü' yoksa 'ağır kusurlu' olarak kaydedilecek.

Araç muayenesine gidecek olan vatandaşların istenilen belgeleri ve ekipmanları yanında götürmesi gerekmektedir.

Ceza uygulanacak

Muayene yaptırmayanların cezası sürücüye değil araç sahibine kesilir. İlk trafik kontrolünde iken muayene yaptırmadıysanız 427 TL ve 7 gün içerisinde yaptırmak şartı koyulur. ikinci bir kontrolde hala yaptırmadıysanız ise 888 TL cezai işlem uygulanır. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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