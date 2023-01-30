Son dakika! Bankaların EYT'lilere ödeyeceği promosyon tutarları belli oldu! Zirveyi o banka kaptı

EYT düzenlemesi sonrası EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacağı ve bankaların kendilerini çekebilmek için promosyon ödemeleri yapmaya başladığı bildirildi.
EYT DÜZENLEMESİ SONRASINDA BANKALAR PROMOSYON YARIŞINA GİRDİ!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak olup, sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesiyle birlikte EYT'lilerin ilk maaşlarının 1 Mart günü alacakları açıklanmıştı. Bankalar da bu duruma özel promosyon teklifleri sunmaya başladı. EYT’lilerin emekli olacakları bankayı e-Devlet’ten ya da SGK’dan seçebilecekleri ve emeklilik işlemleri sırasında bankalarla pazarlığa oturarak çok daha yüksek miktarlarda promosyon elde edebilecekleri belirtildi. Bankalar, müşteri sayısını artırmak adına şimdiden promosyon yarışına girişmeye başladı.
Emekli maaşlarını almak için bankalara taşınanlar için birçok banka büyük promosyonlar sunuyor.DenizBank, emekliler için cömert bir fırsat sunuyor. Banka, emekli maaşını bankadan 3 yıl süreyle alma sözü verenlere 5 bin TL'ye varan bir ödeme yaparken, EYT kapsamındaki emeklilere otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7 bin 500 TL'ye varan bir promosyon fırsatı sunuyor.
Bu fırsatların üzerine GARANTİ BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 6 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL bonus da sunuyor. AKBANK ise 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt edenlere 7 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatının yanı sıra başka bir avantaj da sunuyor. YAPI KREDİ ise 7 bin TL nakit promosyonun yanı sıra iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 200 TL ek nakit ödül ödül ödüyor. Tüm bu fırsatlar emeklilerin maaşlarını bankalara taşımasına yardımcı olmak için sunuluyor. Bu fırsatlar bankaların emekliler için oluşturduğu çok sayıda cömert tekliflerden sadece bazıları. Emekliler, bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler arasında yer alabilirler. Bankalar, bu gibi fırsatlardan faydalanan emeklilere bankacılık hizmetleri hakkında daha fazla bilgi vererek, aynı zamanda üyelerinin bankacılık deneyimlerini geliştirmeye de çalışıyor.