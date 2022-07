Son dakika: Batman’da 7 aile sokak ortasında birbirine girdi! Kavgada onlarca kişi yaralandı

7 ailenin birbirine girmesi ile ortalık savaş alanına döndü







Valilik açıklama yaptı!

Kavga anları kameraya yansıdı!

Batman'ın Yontukyazı köyünde dün akşam saatlerinde aralarında husumet çıkan ailelerin taş, sopa, bıçak ve silahlarla birbirine girmesi sonucunda 54 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan 5'inin durumu ağırken olayın neden çıktığı araştırılıyordu. Peki aileler neden kavga etti? İşte konuya ilişkin detaylar...7 ailenin birbirine girdiği kavgada 54 kişi içerisinden 5 kişi yaralanırken ihbar üzerine köy bölgesine birçok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma müdahale ettikten sonra kavga durdu.Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini alırken yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı ve daha sonra hastaneye sevk edildi. Şüpheliler ise karakola alındı.Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi: "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır." Yaralıların bir kısmı tedavileri bitince taburcu edildi. Ağır yaralı beş kişiden dördünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerden alınan ifadelere göre bir tarafın fıstık bahçesine giren koyun sürüsünden dolayı ilk olarak iki aile arasında başlayan tartışma diğer ailelerinden katılması ile kavgaya dönüştü.54 kişinin yaralandığı kavgada 7 aile arasında yaşanan gergin anlar an be an kameralara yansıdı. Etraftaki vatandaşların çektiği görüntüler ortaya çıktı. Kavgada taşların, sopaların ve silahların havada uçuştuğu görüldü. Kavga büyüynce kötlülerin jandarmayı aradığı öğrenildi.