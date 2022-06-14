Son Dakika! Benzine indirim geldi

Son gelen zamlar ile benzinin litresi 30 TL yaklaşmıştı. 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam uygulanmıştı.

Benzine indirim mi geldi?

15 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzre benzine 97 kuruş indirim beklenilmekte. Ancak motorin grubu bu fiyat değişikliğine dahil olmamıştır. Gelecek olan indirim ile birlikte İstanbul benzin fiyatı 28.46 kuruştan, 27.49 kuruştan satılacak.

14 Haziran 2022 Salı Akaryakıt fiyatları:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 28,46TL

Gazyağı TL/lt: 27,88TL

Motorin TL/lt: 27,86 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 27,91 TL



