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GÜNDEM
14 Haziran 2022 - 19:21
Güncelleme: 14 Haziran 2022 - 19:36

Son Dakika! Benzine indirim geldi

Piyasada yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise yakından günlük olarak akaryakıt fiyatlarını takip etmeye başladı. 14 Haziran 2022 Salı benzine indirim mi geldi? Benzine indirim var mı? Vatandaşları sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte detaylar...

GÜNDEM
14 Haziran 2022 - 19:21
Güncelleme: 14 Haziran 2022 - 19:36
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Son Dakika! Benzine indirim geldi

Son gelen zamlar ile benzinin litresi 30 TL yaklaşmıştı. 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam uygulanmıştı.
Benzine indirim mi geldi?
15 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzre benzine 97 kuruş indirim beklenilmekte. Ancak motorin grubu bu fiyat değişikliğine dahil olmamıştır. Gelecek olan indirim ile birlikte İstanbul benzin fiyatı 28.46 kuruştan, 27.49 kuruştan satılacak.
14 Haziran 2022 Salı Akaryakıt fiyatları:
Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 28,46TL
Gazyağı TL/lt: 27,88TL
Motorin TL/lt: 27,86 TL
Motorin (Excellium) TL/lt: 27,91 TL
15 Haziran 2022 Benzine İndirim
 

EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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