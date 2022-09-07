Son dakika: Brent petrol varil fiyatı 90 doların altına düştü! Gözler akaryakıta çevrildi







Brent petrolde şok düşüş







Her gün güncellenen brent petrol varil fiyatı dün 92,83 dolar üzerinden işlem görürken bugün akşam saatlerinde brent petrolün düşüşe geçtiği gözlemlendi. Yüzde 3,58 oranında düşüşe geçen brent petrolün yeni fiyatı merak konusu oldu. İşte, brent petrol varil fiyatı haberimizdeTüm dünya üzerinde devam eden küresel krizlerin tam gaz devam etmesi halinde resesyon endişelerinin yükselişe geçmesiyle beraber ABD ilk sırada yer alarak merkez bankaların sıkıştırmaları devam etmesi durumunda brent petrol üzerine düşüş gerçekleşti. Aynı zamanda ise kovid-19 salgınının etkileri devam ettiği şu süreçte Çin'de tedbirlerin talebinin baskın hale gelmesinden fiyatların düşüşe geçmesinde etkili olmuştur. Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.