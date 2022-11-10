Son dakika: Bursa'daki yangında bir aile yok oldu! 8'i çocuk 9 kişi vefat etti

Bursa'da gece yarısı başlayan yangın bir binanın 2. katında gerçekleşti. Çıkan yangının Suriye uyruklu anne Amina ile yaşları 1-11 arasında 6 çocuk ve 2 yeğeni yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bununla beraber ise yangın dumanından 1 çocuk ve 4 kişi zehirlendi. Etraftakiler tarafından aranan itfaiye sayesinde 1 saat uğraşlarla yangın söndürüldü.
8'İ ÇOCUK 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİUğraşlar sonrasında evdeki yangının söndürülmesi üzerine ekipler tarafından 9 cansız beden çıkarılırken bunlardan 8 tanesinin çocuk olduğu belirlendi. Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ve çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem, Ali ve yeğeni Ahmed ile Ali Cesim hayatını kaybetti. Sobadan dolayı çıkan yangın hakkında incelemeler başlarken 4 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi.
Yangın esnasında evde olmayan baba haberi alır almaz yangını söndürmek için uğraşlar verirken dumandan zehirlendi. Baba Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken aynı zamanda 3. katta dumandan etkilenen isimlerde oldu.