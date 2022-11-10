GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 09:19

Son dakika: Bursa'daki yangında bir aile yok oldu! 8'i çocuk 9 kişi vefat etti

Bursa'dan üzücü haber gelirken Yıldırım ilçesinde yaşanan yangın yürekleri ağza getirdi. Değitmenci Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın can aldı. İşte, Bursa'da yaşanan korkunç yangın detayları haberimizde

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 09:19
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Son dakika: Bursa'daki yangında bir aile yok oldu! 8'i çocuk 9 kişi vefat etti


Bursa'da gece yarısı başlayan yangın bir binanın 2. katında gerçekleşti. Çıkan yangının Suriye uyruklu anne Amina ile yaşları 1-11 arasında 6 çocuk ve 2 yeğeni yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bununla beraber ise yangın dumanından 1 çocuk ve 4 kişi zehirlendi. Etraftakiler tarafından aranan itfaiye sayesinde 1 saat uğraşlarla yangın söndürüldü.

8'İ ÇOCUK 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uğraşlar sonrasında evdeki yangının söndürülmesi üzerine ekipler tarafından 9 cansız beden çıkarılırken bunlardan 8 tanesinin çocuk olduğu belirlendi. Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ve çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem, Ali ve yeğeni Ahmed ile Ali Cesim hayatını kaybetti. Sobadan dolayı çıkan yangın hakkında incelemeler başlarken 4 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi.



Yangın esnasında evde olmayan baba haberi alır almaz yangını söndürmek için uğraşlar verirken dumandan zehirlendi. Baba Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken aynı zamanda 3. katta dumandan etkilenen isimlerde oldu. 

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VALİ YAKUP CANBOLAT AÇIKLAMASI

İtfaiyeler tarafından yangın söndürülse de malesef ki içerdeki tablonun can sıkıcı olduğunu belirten Vali Canbolat, babanın dışarıdan gelerek yangına müdahale etmesi sırasında zehirlenmesine karşılık 112 ekipleri geldiğini ve hayatını kaybedenler ve yararlıların hastaneye kaldırıldığını belirtti. Canbolat, yapılan ön incelemelere göre sobadan kaynaklı yangın çıktığını yararlının olmadığını yalnızca dumandan etkilenenlerin olduğunu ifade ederken aynı zaanda cesetler ile ilgili adli işlemlerin de başlatıldığının altınız çizdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen son dakika açıklaması üzerine 1 Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 savcının işleyişinde çıkan yangın ele alınarak incelenmeye başladı. Vefat ede isimler Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığının haberi de verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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