Son dakika! Diyarbakır'da polisleri taşıyan servise hain saldırı! 8 polis memurunun yaralandığı olayda 2 şüpheli gözaltında













2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bugün sabah saat 05:10 sularında Diyarbakır'da hain saldırı yaşandı. Edinilen bilgilerde Sur ilçesi Mardin yolu istikametindeki yol kenarına boş bir araç bırakıldığı belirtildi. Bomba yüklü olan araç çevik kuvvet polislerini taşımakta olan servis geçerken patlatıldı. Yapılan saldırıda sekiz polis yara alırken, yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.Yaşanan saldırının ardından ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu açıklamasında, "Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülerek tetkikleri ayakta yapılmaya başlanmıştır. Olayın faili olarak değerlendirdiğimiz 2 şüpheli gözaltına alındı" dedi.