Bugün sabah saat 05:10 sularında Diyarbakır'da hain saldırı yaşandı. Edinilen bilgilerde Sur ilçesi Mardin yolu istikametindeki yol kenarına boş bir araç bırakıldığı belirtildi. Bomba yüklü olan araç çevik kuvvet polislerini taşımakta olan servis geçerken patlatıldı. Yapılan saldırıda sekiz polis yara alırken, yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 19:28
Son dakika! Diyarbakır'da polisleri taşıyan servise hain saldırı! 8 polis memurunun yaralandığı olayda 2 şüpheli gözaltında
Sabah saatlerinde Diyarbakır'da polis memurlarına taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 polis yaralanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iki zanlının gözaltına alındığı açıklaması geldi. İşte, hain saldırıyla ilgili detaylar...
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 19:28
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