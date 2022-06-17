casino siteleritarafbet
GÜNDEM
17 Haziran 2022 - 23:03
Güncelleme: 17 Haziran 2022 - 23:15

Son Dakika! Diyarbakır MHP'ye operasyon düzenlendi

Diyarbakır’da MHP’ nin kaptılan teşkilatının il başkanı ve içlerinde bulunan bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı. İl Başkanı olan Cihan Kayaalp ‘’cinsel istismar’’ suçundan çıkarılmış olduğu mahkemede göz altına alındı.

GÜNDEM
17 Haziran 2022 - 23:03
Güncelleme: 17 Haziran 2022 - 23:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Son Dakika! Diyarbakır MHP'ye operasyon düzenlendi


Dün akşam MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, partisinin Diyarbakır il teşkilatını kapattıklarını duyurmasının ardından bir çok yöneticinin de dün akşam göz altına alındığı bilgisi verildi.
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı!
Yapılan operasyonda MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ve bazı yönetim kurulu üyelerininde içinde bulunduğu yöneticiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Cihan Kayaalp 16 yaşında bulunan bir kız çocuğuna sistematik olarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. T24 Candan Yıldız’ın yapmış olduğu habere göre olayın öğrenilmesi üzerine idda edilen O.K. hakkında şikayette bulundu. Bu durumun üzerine şikayet Ankara Genel Merkez’e kadar emniyet tarafından ulaştırıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın ise dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada MHP Diyarbakır İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve binanın kapatıldığını açıkladı.
Diyarbakır MHP binası kapatıldı

 



EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
İlginizi Çekebilir
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Son Haberler
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu