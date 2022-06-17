Son Dakika! Diyarbakır MHP'ye operasyon düzenlendi













Dün akşam MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, partisinin Diyarbakır il teşkilatını kapattıklarını duyurmasının ardından bir çok yöneticinin de dün akşam göz altına alındığı bilgisi verildi.Yapılan operasyonda MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ve bazı yönetim kurulu üyelerininde içinde bulunduğu yöneticiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Cihan Kayaalp 16 yaşında bulunan bir kız çocuğuna sistematik olarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. T24 Candan Yıldız’ın yapmış olduğu habere göre olayın öğrenilmesi üzerine idda edilen O.K. hakkında şikayette bulundu. Bu durumun üzerine şikayet Ankara Genel Merkez’e kadar emniyet tarafından ulaştırıldı.MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın ise dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada MHP Diyarbakır İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve binanın kapatıldığını açıkladı.