Son dakika duyuruldu! 14 milyon kişinin borçları siliniyor: O tarihe kadar süre verildi!







PARA CEZASI VE BORÇLARDA BELİRLENEN KISIMLARIN TAMAMI SİLİNECEK







GELİR TESTİNE GÖRE BELİRLENECEK

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

BAĞ-KUR'DA KISMİ İHYA YAPILAMIYOR

SGK yapılandırmanın avantajlarından bahsetti. Sigortalar, GSS, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, ortak topluluk sigortası prim borçları, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı alacakları, yeniden yapılanma sonucu tespit edilen eksik işçilik sonucu hesaplanan sigorta prim borçlarına yapılandırma geliyor.Yapılandırma, özel yapım ve ihale alma ile ilgili tamamlanmamış iş toplamlarını da içermektedir. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı ilk ve tam prim avanslarından düşülecektir. Aralık 2022'ye kadar ödenmemiş orijinal idari para cezasının yüzde 50'si ve idari para cezası için geçerli olan tüm gecikme ücretlerinden feragat edilecektir.Hanedeki kişi başına geliri yapılan gelir testi sonucunda brüt asgari ücretin (3.336,00 TL) üçte birinden az olanların GSS borçlarına çizik çekilecek. Bu tutarı aşan gelirlerin 31 Ağustos tarihine kadar anaparayı yatırması halinde faiz veya gecikme faizi uygulanmaz. GSS borcu olanlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar şehir, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alacak.Nisan 2022'den sonraki aylara ait prim de isteğe bağlı sigortalılıkta sigorta primi ödeyenlerin yeniden yapılandırılabilecek. Nisan ayında başvuranların sigorta primleri Haziran 2022'den sonra belirlenebilir. 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalılıkların sigortalılık süresinden sayılabilmesi için 12 ay içinde ödenmesi gerekir. Emeklilik talebi borcun ödendiği gün geçerli sayılır ve borcun ödendiği tarihten sonraki ay başında aylık başlar.Bağ-Kur'da donan sigortalılık süresinin tamamı ihya edilmelidir, kısmi diriliş mümkün değildir. Tutar peşin ödenmelidir, taksit yapılması mümkün değildir. İş kazası, meslek hastalığı, maluliyet ve ölüm hallerinde yapılan işlemler nedeniyle işverenlerin ve üçüncü kişilerin genel sağlık sigortalısına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ödemekle yükümlü olduğu borçları da kapsar. Birinci kısım son başvuru tarihinden önce başvuru yapıldıktan sonra ödeme süresinin sonuna kadar devir alacaklarına dönüştürülebilir. Yapılandırılmış olan fazla ve sebepsiz ödenen gelir ve aylıklar da faiz ve gecikme faizleri siliniyor.