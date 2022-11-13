Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alımı yapılacak

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne alımı yapılacak 13.000 öğrenci için ön başvuru işlemleri yarından itibaren başlıyor. EGM Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru doğrultusunda, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne, ÖSYM'nin lisans mezunları için düzenlediği 2021 ya da 2022 yılı KPSS P3 puanından minimum 60, önlisans mezunlarına düzenlenen 2022 yılı KPSS P93 puanından minimum 65 ve üstünde puan alan adaylardan gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecek.POMEM için lisans bölümlerinden mezun 8.160 erkek, 2.240 kadın, önlisans bölümlerinden mezun 800 erkek ile 1.800 kadın öğrenci olacak şekilde toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular 14 ile 25 Kasım 2022 tarihlerinde Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden saat 17:00'ye kadar yapılabilecek.