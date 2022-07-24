Gaziantep'te Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bölgede deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki Gaziantep'te deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli listelerine göre son depremler...
GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 16:17
Son dakika! Gaziantep'te deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Gaziantep'te deprem olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli verilerini araştırıyor. Peki deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli verilerinde güncel depremler hangileri? İşte konuya ilişkin detaylar...
GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 16:17