GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 16:17

Son dakika! Gaziantep'te deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

Gaziantep'te deprem olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli verilerini araştırıyor. Peki deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli verilerinde güncel depremler hangileri? İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 16:17
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Son dakika! Gaziantep'te deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi


Gaziantep'te Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bölgede deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki Gaziantep'te deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli listelerine göre son depremler...

Kandilli son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son dakika deprem listeleri ile vatandaşlar hangi bölgede deprem olduğunu anlık takip edebiliyor. Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Kandilli Rasathanesi, yaşanan son 500 depremi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor.



kandilli listesi

AFAD son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı olarak bilinen AFAD, yaşanan son dakika depremlerini internet sayfası üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor.

AFAD listesi

Bugün deprem oldu mu?

Bugün deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar hem AFAD'ın hem de Kandilli'nin resmi internet sayfaları üzerinden güncel bilgilere ulaşabiliyor. Bu siteler üzerinden son 500 deprem görüntülenebiliyor. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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