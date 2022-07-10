Son dakika gram altın yatırımı yapanlar dikkat! Sakın bu işlemleri yapmayın! İslam Memiş'ten uyarılar

İslam Memiş hem yaptığı yatırımlarla hem de verdiği tavsiyelerle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Memiş, yatırımlarını altın yapanlara bu durumu nasıl fırsata çevireceklerini anlatıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Altında direnç seviyesiİslam Memiş, son dönemlerde en fazla değer kaybeden şeylerin altın ons ve gümüş olduğunu dile getirirken ‘’Ons altında 1770 dolar direnç seviyesi. Ons altında manipülasyon oldu. Altın ve gümüş şu an gerçek değerinde değil’’ dedi.
Bunların yanı sıra “Gaza gelip elinizdeki varlıkları sakın satmayın. Sert düşüşlerden mutlaka faydalananın. Eylül ayında her şeyi göreceksiniz. Kısa vadeli operasyonlara karşı panik yapmayın” ifadelerini kullandı.