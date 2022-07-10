EKONOMİ
10 Temmuz 2022 - 17:10

Son dakika gram altın yatırımı yapanlar dikkat! Sakın bu işlemleri yapmayın! İslam Memiş'ten uyarılar

Altın yatırımcılarının bir çoğu İslam Memiş'in önerilerini göz önünde bulundurarak yatırımlarını ona göre yapıyorlar. Piyasaların uzman isimlerinden biri olan İslam Memiş, gram altında yaşanacak olan düşüş ve yükselişlere ilişkin yatırımcılara uyarı yaptı. İşte konuya ilişkin detaylar...

EKONOMİ
10 Temmuz 2022 - 17:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Son dakika gram altın yatırımı yapanlar dikkat! Sakın bu işlemleri yapmayın! İslam Memiş'ten uyarılar


İslam Memiş hem yaptığı yatırımlarla hem de verdiği tavsiyelerle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Memiş, yatırımlarını altın yapanlara bu durumu nasıl fırsata çevireceklerini anlatıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Altında direnç seviyesi

İslam Memiş, son dönemlerde en fazla değer kaybeden şeylerin altın ons ve gümüş olduğunu dile getirirken ‘’Ons altında 1770 dolar direnç seviyesi. Ons altında manipülasyon oldu. Altın ve gümüş şu an gerçek değerinde değil’’ dedi.



Bunların yanı sıra “Gaza gelip elinizdeki varlıkları sakın satmayın. Sert düşüşlerden mutlaka faydalananın. Eylül ayında her şeyi göreceksiniz. Kısa vadeli operasyonlara karşı panik yapmayın” ifadelerini kullandı.

gram altın

Yıl sonuna gram altının fiyatı 1450 TL olacak!

İslam Memiş, altın yatırımcılarına tavsiyede bulunurken şu ifadeleri de kullandı:

“Gram altında 985 lira. Ekranlardaki yanılgıyı bırakın. Dünya altın ve gümüşü bedava alıyor. Biz ucuza alamıyoruz. Gram altın 6 ayda 200 liralık bir değer artışı gördük. Yıl sonunda 1450 olacak."

Altındaki dalgalanma tedirginliğe neden oldu!

Gram altın bu güne 968 TL ile başlarken gün içinde maksimum 970 TL iken minimum ise 960 TL'yi gördü. Ayrıca düğün mevsiminin gelmesi ile de altın fiyatlarındaki dalgalanmalar tedirginlik yarattı. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
İlginizi Çekebilir
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca hemen başvurun! Hesaplara para gelecek!
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca hemen başvurun! Hesaplara para gelecek!
Son Haberler
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var...
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte müjdesi!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte...
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de...
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü kaza yaptı
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü...
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca hemen başvurun! Hesaplara para gelecek!
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca...
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresi hakkında merak edilenler
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl...