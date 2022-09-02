Son dakika haberi: benzin ve motorinde rekor indirim...













2 Eylül 2022 İstanbul'da Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

Küresel piyasada düşüşe geçen Brent Petrol, Türkiye'deki pompa fiyatlarına da etki etti.Sene başından beri akaryakıt fiyatı vatandaşları zorlamaktaydı. Motorine üst üste zam yansırken, benzin fiyatı da indirime gitmişti, arada oluşan farksa 7 Türk Lirasına yükselerek tarihi rekora imza atmıştı.Bu geceden (03 Eylül 2022) itibaren yürürlüğe girmek üzere benzin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorin fiyatıysa 2 lira 41 kuruş indirime girdi.İstanbul Anadolu yakası benzin litre fiyatı: 20,14 Türk Lirası İstanbul motorin (mazot) Anadolu Yakası benzin litre fiyatı 26,93 Türk Lirası İstanbul LPG Anadolu Yakası benzin litre fiyatı 11,02 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 20,13 Türk Lirası İstanbul motorin Avrupa Yakası benzin litre fiyatı 26,90 Türk Lirası İstanbul LPG Avrupa Yakası benzin litre fiyatı 11,47 Türk Lirası