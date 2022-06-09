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GÜNDEM
09 Haziran 2022 - 12:10
Güncelleme: 09 Haziran 2022 - 12:28

Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugünden itibaren hayata geçirilecek 2 yeni uygulama hakkında konuştu. Soylu, "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirildiğini kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi. Soylu ayrıca tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu yerleştirmelere karşı tır parklarına kamera sistemi kurulacağınıda söyledi.

GÜNDEM
09 Haziran 2022 - 12:10
Güncelleme: 09 Haziran 2022 - 12:28
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Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen Bakan Soylu'dan açıklama

Soylu, Göç Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada taksi ve tırlar ile ilgili hayata geçirilecek yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Yabancı yolcuların seyahat izin belgesi kontrolü zorunlu hale getirildi.
Bakan Soylu, taksicilerin bundan sonra ilden ile yabancı uyruklu yolcu taşımaları esnasında seyahat izin belgelerine bakmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi. Kimsenin bilinçli olarak ilden ile göçmen taşımasına göz yumulmayacağını açıkladı.
Tır parkları kontrol altına alınıyor
Göçmen taşımada son zamanda çoğu kişinin şahit olduğu bir diğer durumda tırların brandalarının kesilerek içerisine göçmenlerin yerleştirilmesi. Bunun içinde alınan önlemin tır parklarına koyulacak olan kameralar olduğunu açıkladı.
Böyle bir uygulamaya geçilmesinin sebebini ise şu sözlerle açıkladı;
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından konuyla ilgili bölüm şu şekilde: "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Bu ne demektir? Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz. Şunu söyleyebilirlerdi; 'Biz taşıdık ama kaçak olduğunu bilmiyoruz.' diyebilirlerdi. Onun önüne geçiyoruz. Otobüslerde zaten bilet alırken böyle bir yükümlülük söz konusuydu. Bu yükümlülüğe uymayanlara da kanunda belirtilen cezaların kesilmesine dair bir talimat veriyoruz. İki türlü ceza var. Bilerek taşıdığı tespit edilirse insan kaçakçılığına girer. Aynı zamanda bununla beraber valilikler idari emir yayınladıkları için de idari para cezasına girer. Hem adli hem de idari olarak.
Bakan Soylu'dan göçmen açıklaması

EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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