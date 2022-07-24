Son dakika! Hull City 'e transfer olması beklenen Nwakaeme ile anlaşma sağlanamadı! Trabzonspor'un yıldız oyuncularundan biri olan Nwakaeme Galatasay ile Süper Lig'e dönüyor

Hull City ile anlaşma sağlanamadı. Anthoy Nwakaeme kendi isteklerini ve menejerinin isteklerini dile getirdi kabul görülmediği için anlaşma yattı. Detayları haberimizde! Anthony Nwakaeme Trabzonspor da oynayan oyunculardan önemli biriydi. Geçen sezonda şampiyon olan takımda yer alan Anthony Nwakaeme sözleşmesi bittiği için kulüpten ayrılmıştı. İstediği yüksek maaş yüzümden anlaşma tekrardan sağlanamamıştı.
Anthony Nwakaeme için başkan Ağaoğlu, "Bizden 3 sezon için 10 milyon Euro istedi. Bu parayı vermemiz mümkün değildi. Yolu açık olsun" cümlelerini kurmuştu. Trabzonspor'dan ayrılan Fenerbahçe'ye dahil edildiğine dair söylentiler çıkmıştı. Fakat kulüp bu haberi doğrulamadı. Klübün yaptığı açıklama şu şekilde;"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir"
Nwakaeme'nin Hull City ile anlaşma yaptığını ve imzaların atılması üzerine İngiltere'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Fakat son anda menajerinin bulunduğu isteklerden dolayı imzalar atılmadı. Burada ki olumsuzluktan sonra Galatasaray'a yöneldi. Yaşı itibari ile 3 yıllık sözleşme istedi. Maaş beklentisinden de fedakarlık edeceğini söyledi. Galatasay ise teklif için hazırlık yapma sürecine girdi. 2 milyon Euro için anlaşma yapılacağı haberleri çıktı. Nwakaeme'nin Trabzonspora büyük katkısı olmuştu. 15 gol'e sahip olan oyuncunun akibeti bakalım nasıl olacak...