Son dakika ilanı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi! 50 kişilik kadroya girmek için tek bir şartı taşımanız yeterli! Başvuru için son tarihi kaçırmayın







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI







BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı yeni ilanda merkez teşkilatı Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 50 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı alınacağı belirtildi. Bakanlığın yapacağı alımlar KPSS şartı ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda KPSS'den 70 ve üzerinde puan alan tüm adaylar başvuru yapabilecek.Bakanlığın paylaştığı ilanda başvuru şartları şu şekilde açıklandı: 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartlara uymak, 2- Minimum 4 senelik lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ile yurt dışında ki öğrenim kurumlarından birinin bitirilmiş olması, 3- Giriş(sözlü) sınavın düzenlendiği senenin Ocak ayının 1. gününden itibaren 35 yaşını tamamlamamış olmak (01/01/1988 tarihi sonrasında dünyaya gelenler), 4- Görevin yerine getirilmesine engel bir halin olmadığını kanıtlayan yazılı beyanda bulunmak, 5- Sınavın düzenleneceği tarihte son başvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi bitmemiş “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır).Başvuru yapacak adaylar başvuru işlemlerini www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünden paylaşılacak “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine tıklayarak e-Devlet'ten yapacaklar. Linke girildiğinde adayların bilgileri otomatik olarak ekrana yansıyacaktır. Bilgilerinde eksik ya da yanlış olduğunu tespit edenlerin güncelleme yapması gerekiyor. Yurt içi ya da yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olarak, ilanda belirtiler öğrenim durumuna denkliği olanların, diploma ya da mezuniyet belgelerinin yerine denklik gösteren belgelerini pdf veya jpef formatı ile sınav modülüne yüklemesi gerekiyor. E–Devlet'ten “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla açılmış olan uygulamadaki “Kişisel Bilgiler” bölümünde fotoğrafı otomatik olarak koyulmayan 2/4 adayların, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel adresindeki “Personel Kimlik Kartı” seçeneğinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümündeki özelliklere göre çektirilmiş fotoğrafını (600×800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorun tutulmuştur.Personel alımı sınavları 06-10 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecektir.