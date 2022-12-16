Son dakika ilanı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi! 50 kişilik kadroya girmek için tek bir şartı taşımanız yeterli! Başvuru için son tarihi kaçırmayın

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı yeni ilanda merkez teşkilatı Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 50 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı alınacağı belirtildi. Bakanlığın yapacağı alımlar KPSS şartı ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda KPSS'den 70 ve üzerinde puan alan tüm adaylar başvuru yapabilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Bakanlığın paylaştığı ilanda başvuru şartları şu şekilde açıklandı: 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartlara uymak, 2- Minimum 4 senelik lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ile yurt dışında ki öğrenim kurumlarından birinin bitirilmiş olması, 3- Giriş(sözlü) sınavın düzenlendiği senenin Ocak ayının 1. gününden itibaren 35 yaşını tamamlamamış olmak (01/01/1988 tarihi sonrasında dünyaya gelenler), 4- Görevin yerine getirilmesine engel bir halin olmadığını kanıtlayan yazılı beyanda bulunmak, 5- Sınavın düzenleneceği tarihte son başvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi bitmemiş “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(23)” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır).