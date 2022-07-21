Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi







İnstagram çöktü mü?

En çok bildirilen sorunlar







İnstagram mesaj nasıl gönderebilirim?

İnstagram Mesajlarını nasıl görürüm?

İnstagram kullanıcıları bir çok sorunla karşı karşı kaldı. Buda akıllara instagram çöktü mü sorusunu akla getirdi. Sorularınızın cevapları haberimizde!Son 1 saattir kullanıcıların bildirdiği sorunlar araştırıldı. Farklı farklı sorunların olduğunu bildiren kullanıcılar instagrama ne olduğunu merak ediyor. Fakat instagramın bu tür sorunların kısa süreli yaşandığını gözlemledi.54% Uygulama 24% Sunucu bağlantı 22% Göndermeİnstagram üzerinden mesaj göndermek istediğiniz zaman bir arkadaşınıza yada bir kaç kişiye aynı anda gönderebilmeniz mümkün. İnstagram kullanıcılara yazı, anlık çekim ve kütüphaneden fotoğraf seçme özelliğide tanımıştır. Mesaj seçenekleri şu şekildedir; -Akışta gördüğünüz gönderiler -Kaybolan fotoğraf ve videolar -Instagram profilleri Göndermiş olduğunuz mesajları veya size gelen mesajları görmek için ekranın sağ üst köşesinde bulunan messenger butonuna dokunmanız yeterli. Orda mesajlarınız karşınıza çıkacaktır ve okumak istediğiniz mesajlar için kişilerin üstüne tıklamanız yeterli.Kullandığınız telefon android yada İOS olması pek fark etmiyor. Lite uygulamasından da görüntüleyebilmeniz mümkün. Biri size direkt mesaj göndermiş ise ekranın sağ üst kısmanda yer alan simgeye dokunduğunuzda mesajlar karşınıza çıkacaktır.