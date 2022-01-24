SON DAKİKA! İzmir'de vapur seferleri iptal edildi!

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava İzmir'i de etkiledi. Kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edilmesine karar verilirken, karar İZDENİZ Genel Müdürlüğü resmi sitesinden duyuruldu.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı İzmir'de olumsuz hava muhalefetinden dolayı, akşam saat 19.50'den itibaren arabalı vapur seferleri de dahil olmak üzere geçici bir süreyle iptal edildiği bildirildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı İzmir'de olumsuz hava muhalefetinden dolayı, akşam saat 19.50'den itibaren arabalı vapur seferleri de dahil olmak üzere geçici bir süreyle iptal edildiği bildirildi.