GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 15:40

Son dakika! Konya'da doktora silahlı saldırı ve intihar vakası

Sağlıkta şiddet haberlerinden biri de Konya'dan geldi. Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındaki doktora saldırı düzenlendi. Konya'da doktora yapılan saldırının detayları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 15:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Son dakika! Konya'da doktora silahlı saldırı ve intihar vakası


Konya'da Şehir Hastanesi'nde çalışmakta olan bir doktora silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Saldırıyı yapan saldırganın ise daha sonrasında intihar ettiği edinilen bilgiler arasında. Peki Konya'da doktora yapılan saldırının detayları ne? Doktora yapılan saldırı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konya'da doktora saldırı

Konya Şehir Hastanesi'nde çalışmakta olan doktora yapılan saldırı sonucu doktor ağır şekilde yaralandı. Kardiyoloji bölümünde mesleğini yapmakta olan doktora henüz kimliği bilinmeyen saldırgan 12 el ateş açtı. Kardiyoloji uzmanı doktorun durumunun ağır olduğu açıklandı.

Konya'da saldırıya uğrayan doktorun adı



Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıya uğrayan doktorun Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya olduğu hastane tarafından açıklandı.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Haberler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539...
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558...
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?