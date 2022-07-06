Son dakika! Konya'da doktora silahlı saldırı ve intihar vakası







Konya'da doktora saldırı

Konya'da saldırıya uğrayan doktorun adı







Konya'da Şehir Hastanesi'nde çalışmakta olan bir doktora silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Saldırıyı yapan saldırganın ise daha sonrasında intihar ettiği edinilen bilgiler arasında. Peki Konya'da doktora yapılan saldırının detayları ne? Doktora yapılan saldırı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Konya Şehir Hastanesi'nde çalışmakta olan doktora yapılan saldırı sonucu doktor ağır şekilde yaralandı. Kardiyoloji bölümünde mesleğini yapmakta olan doktora henüz kimliği bilinmeyen saldırgan 12 el ateş açtı. Kardiyoloji uzmanı doktorun durumunun ağır olduğu açıklandı.Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıya uğrayan doktorun Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya olduğu hastane tarafından açıklandı.