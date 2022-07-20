Son dakika: Koronavirüs vakaları tekrardan artış gösterdi. İlk tedbir kararları açıklandı!

Türkiye'de tekrardan korona virüs vakalarında artışlar görülmeye başlanıldı. son dakika
haberine göre vakalarda artışlardan dolayı ilk tedbir kararı geldi. 4-10 Temmuz tarihlerinde 117 bin 95 vaka tespit edildi. Vakaların hızla artışından sonra Eskişehir İl Umumi Hıfzısıhha Kurulundan 3 maddelik kararlar verildi. Korona virüs salgınında vaka artışları hız kesmeden devam etmektedir. Sağlık Bakanlığının açıklamasıyla son toplam vakalar 15.297,539 kişi olarak tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakaları dikkat çekerek şöyle dedi: 'Artan vakalarla karşı karşıyayız. Vakaların artmasıyla hastanede ki yüklülük oranı aynı şekilde artmıyor. Vaka sayılarında ki artış şu an 40 katına çıkmış durumda. Hastanede yükü ise şuan 3 katı. 50 yaş üstü vatandaşlarımızın, riskli, kronik rahatsızlığı bulunan ek olarak hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda fazla durmamalarını ve maske takmalarını önemle vurguluyoruz' ifadelerine yer verdi.
İlk tedbir kararları açıklandı
Eskişehir İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, korona virüs vaka artışıyla beraber ilk yeni kararları açıkladı: 'Covid 19 vaka sayısı nedeniyle üniversite, özel ve kamu hastanelerine başvuran Covid 19 şüphesi bulunan hastaların takip ve tedavileri, gerekmedikçe başka hastanelere sevk edilmek yerine ağırlıklı olarak başvuran hastanede yapılmasına Vaka sayıları dikkate alınarak üniversite, özel ve kamu hastane birimlerinde Covid 19 yatan hasta servisleri, yoğun bakım servisleri ve acil servislerin malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planların geliştirilmesi, Covid 19 hastalarının başvuracağı Covid 19 çağrı merkezleri ve Filyasyon merkezlerinin personel numaralarını güncellemek, vaka sayılarına ve ihtiyaçlara göre çalışma saatlerini planlamak, 16 Kasım 2020 tarih ve 102 sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararının güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.'