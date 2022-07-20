SAĞLIK
20 Temmuz 2022 - 22:54

Son dakika: Koronavirüs vakaları tekrardan artış gösterdi. İlk tedbir kararları açıklandı!

Korona virüs vakalarında ki artış geri döndü. Bakan Koca, vaka artışlarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İlk tedbir kararları da geldi. İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu 3 maddelik yeni kararlar yayınladı. İşte ayrıntılar.

SAĞLIK
20 Temmuz 2022 - 22:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Son dakika: Koronavirüs vakaları tekrardan artış gösterdi. İlk tedbir kararları açıklandı!


Türkiye'de tekrardan korona virüs vakalarında artışlar görülmeye başlanıldı. son dakika haberine göre vakalarda artışlardan dolayı ilk tedbir kararı geldi. 4-10 Temmuz tarihlerinde 117 bin 95 vaka tespit edildi. Vakaların hızla artışından sonra Eskişehir İl Umumi Hıfzısıhha Kurulundan 3 maddelik kararlar verildi.

Korona virüs salgınında vaka artışları hız kesmeden devam etmektedir. Sağlık Bakanlığının açıklamasıyla son toplam vakalar 15.297,539 kişi olarak tespit edildi.



vakalar

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakaları dikkat çekerek şöyle dedi:

'Artan vakalarla karşı karşıyayız. Vakaların artmasıyla hastanede ki yüklülük oranı aynı şekilde artmıyor. Vaka sayılarında ki artış şu an 40 katına çıkmış durumda. Hastanede yükü ise şuan 3 katı. 50 yaş üstü vatandaşlarımızın, riskli, kronik rahatsızlığı bulunan ek olarak hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda fazla durmamalarını ve maske takmalarını önemle vurguluyoruz' ifadelerine yer verdi.

İlk tedbir kararları açıklandı

Eskişehir İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, korona virüs vaka artışıyla beraber ilk yeni kararları açıkladı:

'Covid 19 vaka sayısı nedeniyle üniversite, özel ve kamu hastanelerine başvuran Covid 19 şüphesi bulunan hastaların takip ve tedavileri, gerekmedikçe başka hastanelere sevk edilmek yerine ağırlıklı olarak başvuran hastanede yapılmasına

Vaka sayıları dikkate alınarak üniversite, özel ve kamu hastane birimlerinde Covid 19 yatan hasta servisleri, yoğun bakım servisleri ve acil servislerin malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planların geliştirilmesi,

Covid 19 hastalarının başvuracağı Covid 19 çağrı merkezleri ve Filyasyon merkezlerinin personel numaralarını güncellemek, vaka sayılarına ve ihtiyaçlara göre çalışma saatlerini planlamak,

16 Kasım 2020 tarih ve 102 sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararının güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.'

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı
Koronavirüs aşılarını tamamlamayanlar dikkat! Koronavirüs vakaları artışa geçti! Uzmanlardan ‘tehlike’ açıklaması geldi
Koronavirüs aşılarını tamamlamayanlar dikkat! Koronavirüs vakaları artışa geçti! Uzmanlardan ‘tehlike’ açıklaması geldi
Son Haberler
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!
ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!
AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!
AFAD'dan son dakika duyurusu: Düzce, 4.2 şiddetinde sallandı!
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs alarm veriyor!
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs alarm veriyor!
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı var mı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının rövanş maçı ne zaman?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı...
Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz kimdir? 2022 Masterchef Seyfullah Karagöz
Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz kimdir? 2022 Masterchef...
İstanbul'da 'Araplara özel gece kulübü' iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı
İstanbul'da 'Araplara özel gece kulübü' iddiası sosyal medyada büyük...
Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu'dan şok açıklama!
Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin evlendi mi? Leyla Lydia Tuğutlu'dan...
Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine oturdu!
Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine...
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki
Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler başladı
Galatasaray transfer konusunda hız kesmiyor! O isim ile ilgili görüşmeler...
Zamlı emekli maaş günlerini belirleyen tahsis numaraları nasıl öğrenilir? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaş günlerini belirleyen tahsis numaraları nasıl öğrenilir?...
MİT, Mavi kategori aramalarında yer alan 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik'e göz açtırmadı!
MİT, Mavi kategori aramalarında yer alan 'Zerdeşt' kod adlı Savaş...
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru...