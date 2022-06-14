Son Dakika! Kripto ve Bitcoin paralar düşmeye devam ediyor, 14 Haziran Kripto para son durum

Bitcoin fiyatları tüm hızı ile düşmeye devam ediyor. Haftaya düşüş ile başlayan Bitcoin ve Ehrerum fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrasında ekonomi gündemini özellikle de kripto para piyasalarını yakından takip edenler tarafından gündem oldu. O halde bir bakalım Bitcoin neden düşüyor? 14 Haziran Bitcoin durumu

Fed’in faiz kararı ne olacak?

Piyasalarda gözler Fed'in gelecek olan faiz kararını açıklamasın da. Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekleniliyor. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Bitcoin neden düşmeye başladı?

Asya piyasalarının açılması ile yeni bir satış dalgası geldi. Sabaha karşı Bitcoin 25.102 dolara gerilemesinin ardından önce 26.000 dolara geri yükseldi. Ardından yeniden 25.200 dolara kadar düştü. Günlük değer kaybı yüzde 7.5'i ulaştı. Bitcoin bu durumda Aralık 2020'den beri ilk defa bu kadar düşüş gösterdi.

Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para konumunda bulunan Ethereum ise bugün yüzde 7.8'lik üşüşle 1.325 dolara kadar geriledi. Son düşüşlerle beraber Bitcoin 1 hafta içerisinde yatırımcısına yüzde 19, Ethereum ise yüzde 29 kaybına sebep oldu.

Binance Coin yüzde 6.6, Cardano (ADA) yüzde 9, Ripple yüzde 5.8, Solana yüzde 12.6, Dogecoin ise yüzde 10.2'lik günlük değer kaybı yaşadı.



14 Haziran 2022 Salı Kripto para durumu

Ethereum: 1225 dolar

Solana: 28,8 dolar

Bitcoin: 22 bin 950 dolar

Dogecoin: 0,055 dolar

LUNA coin: 1 dolar

