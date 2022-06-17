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GÜNDEM
17 Haziran 2022 - 17:54
Güncelleme: 17 Haziran 2022 - 18:31

Son Dakika! Meteoroloji sağnak yağış için uyardı

Meteorolojiden gelen son bilgiye göre haftasonundan itibaren şemsiyeler tekrardan açılıyor. Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey bölümü ve Doğu Karadenizde gök gürültülü sağanak yağış beklenilmekte. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde olması beklenilmektedir. İşte hava durumu ile ilgili son gelişmeler...

GÜNDEM
17 Haziran 2022 - 17:54
Güncelleme: 17 Haziran 2022 - 18:31
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Son Dakika! Meteoroloji sağnak yağış için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den gelen son bilgiye göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve gök gürültülü geçeceği tahmin edilmektedir.
Hava sıcaklıklarının yaz ayı olması sebebi ile daha sıcak olması beklenirken güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması tahmin edilmektedir.
Hava durumu
İstanbul için; 27 derece
İzmir için; Parçalı ve az bulutlu 31 derece
Antalya için; Parçalı ve az bulutlu 31 derece
Ankara için; Parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibari ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yer yer kısa süre kuvvetli olması beklenilmekte. 26 derece
Kastamonu için; Parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibari ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yer yer kısa süre kuvvetli olması beklenilmekte. 25 derece
Trabzon için: Parçalı ve bulutlu sağanak yağış ve gök gürültülü 24 derece.
Erzurum için; Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü 25 derece
Diyarbakır için ise; 38 derece gözlenmektedir.
Meteoroloji uyardı

EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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