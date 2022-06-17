Son Dakika! Meteoroloji sağnak yağış için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den gelen son bilgiye göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve gök gürültülü geçeceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının yaz ayı olması sebebi ile daha sıcak olması beklenirken güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması tahmin edilmektedir.

Hava durumu

İstanbul için; 27 derece

İzmir için; Parçalı ve az bulutlu 31 derece

Antalya için; Parçalı ve az bulutlu 31 derece

Ankara için; Parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibari ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yer yer kısa süre kuvvetli olması beklenilmekte. 26 derece

Kastamonu için; Parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibari ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yer yer kısa süre kuvvetli olması beklenilmekte. 25 derece

Trabzon için: Parçalı ve bulutlu sağanak yağış ve gök gürültülü 24 derece.

Erzurum için; Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü 25 derece

Diyarbakır için ise; 38 derece gözlenmektedir.

