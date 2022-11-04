GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 09:39

Son dakika! MSB duyurdu: Paraşüt kazasında yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu

MSB'den gelen son dakika haberi yürekleri yaktı. Bu sefer şehit ateşi Ankara'ya düştü. Paraşüt eğitimi sırasında yaşanan kazada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehitlik mertebesine ulaştı.

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 09:39
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Son dakika! MSB duyurdu: Paraşüt kazasında yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu


Şehit ateşi bu sefer Ankara'ya düştü. Ankara Gölbaşı'nda paraşüt atlama eğitimi esnasında yaşanan kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit düştü. Acı haber gece yarısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Hulusi Akar, Ankara'da yaşanan kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'i yaşanan kaza sonucunda şehitlik mertebesine ulaştığını duyurdu.



 şehit çavuş özkan demir

Hulusi Akar paylaşımında, "Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." sözlerine yer verdi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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