Son dakika! MSB duyurdu: Paraşüt kazasında yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu

Şehit ateşi bu sefer Ankara'ya düştü. Ankara Gölbaşı'nda paraşüt atlama eğitimi esnasında yaşanan kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit düştü. Acı haber gece yarısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDUBakan Hulusi Akar, Ankara'da yaşanan kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'i yaşanan kaza sonucunda şehitlik mertebesine ulaştığını duyurdu.
Hulusi Akar paylaşımında, "Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." sözlerine yer verdi.