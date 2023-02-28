GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 16:14

Son dakika! Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Son deprem nerede oldu? Osmaniye'deki deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte detaylar...

GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 16:14
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Son dakika! Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
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Türkiye'de depremler art arda oluşmaya devam ediyor. Kimileri bu depremlerin artçılar olduğunu ve 6 aydan 1 yıla kadar devam edeceğini belirtirken kimileri yeni depremler olduğunu artçı olmadıklarını iddia ediyor. 

osmaniye deprem



28 Şubat 2023'te, saat 15.41'de Osmaniye'nin Kadirli bölgesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem yerden 12,93 kilometre derinlikte yaşanırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) web sitesinden Osmaniye- Kadirli'deki depreme ilişkin  detayları aktardı. İşte depreme ilişkin detaylar...

afad osmaniye

AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre:

Depremin Büyüklüğü:4.1 (Mw)

Depremin merkezi: Kadirli (Osmaniye)

Tarih: 2023-02-28

Saat :15:42:15 TSİ

Enlem: 37.385 N

Boylam: 36.252 E

Derinlik: 12.93 km

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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