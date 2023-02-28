Son dakika! Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem!













Türkiye'de depremler art arda oluşmaya devam ediyor. Kimileri bu depremlerin artçılar olduğunu ve 6 aydan 1 yıla kadar devam edeceğini belirtirken kimileri yeni depremler olduğunu artçı olmadıklarını iddia ediyor.28 Şubat 2023'te, saat 15.41'de Osmaniye'nin Kadirli bölgesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Söz konusu deprem yerden 12,93 kilometre derinlikte yaşanırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) web sitesinden Osmaniye- Kadirli'deki depreme ilişkin detayları aktardı. İşte depreme ilişkin detaylar...AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre: Depremin Büyüklüğü:4.1 (Mw) Depremin merkezi: Kadirli (Osmaniye) Tarih: 2023-02-28 Saat :15:42:15 TSİ Enlem: 37.385 N Boylam: 36.252 E Derinlik: 12.93 km